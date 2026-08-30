Tres familias que habían quedado varadas durante la madrugada en la Ruta Provincial 27, en la zona de Trolope y Puente del Agrio, fueron rescatadas tras un operativo coordinado entre distintos organismos.

El procedimiento se llevó adelante durante la madrugada del domingo y contó con la participación de efectivos de la Comisaría 40, personal del Municipio, integrantes del área de Salud y los servicios de Caviahue Aventura, que fueron contratados para concretar el rescate.

Las familias se encontraban varadas sobre la ruta y, ante la situación, se puso en marcha el operativo para asistirlas y trasladarlas hasta un lugar seguro.

El trabajo conjunto permitió completar el rescate con éxito. Cerca de las 4 de la madrugada, los turistas ya se encontraban en Caviahue, sanos y salvos, y fueron alojados en sus respectivos establecimientos hoteleros.

Desde los organismos que participaron destacaron la coordinación entre las distintas áreas para poder concretar el operativo y garantizar el traslado seguro de las familias durante la madrugada.