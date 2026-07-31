Un total de 19 turistas fueron rescatados este jueves luego del descarrilamiento de una telesilla en un centro de esquí de Caviahue. El incidente ocurrió sobre la pista El Pehuén y obligó a desplegar un operativo de rescate en altura.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas de Gendarmería Nacional, junto con integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) y personal de pistas del complejo invernal. Tras las maniobras, las 19 personas fueron evacuadas de manera segura.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas y las autoridades no detallaron las causas que provocaron el descarrilamiento del medio de elevación.

El operativo movilizó a especialistas en rescate de montaña

Según informó Gendarmería Nacional, efectivos que realizaban tareas preventivas fueron alertados por personal del centro de esquí acerca de un inconveniente en uno de los medios de elevación.

Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y el Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) se dirigió hacia la pista El Pehuén, donde permanecían suspendidos los pasajeros.

El rescate se realizó mediante maniobras en altura coordinadas entre los gendarmes y los pisteros del complejo, lo que permitió descender a los ocupantes uno por uno.

Cómo fue el rescate de los turistas atrapados

Las tareas demandaron un importante despliegue técnico debido a que los turistas permanecían suspendidos sobre la línea de la telesilla.

Los especialistas utilizaron procedimientos específicos para evacuaciones en altura, priorizando la seguridad de cada pasajero. Finalmente, las 19 personas fueron trasladadas a tierra firme sin incidentes mayores.

¿Qué se sabe sobre el descarrilamiento de la telesilla?

Hasta ahora, las autoridades no difundieron las causas que provocaron el descarrilamiento del sistema de elevación.

Tampoco se informó si el medio permanecerá fuera de servicio mientras se realizan inspecciones técnicas para determinar qué originó la falla.

Un operativo clave en plena temporada invernal

El incidente ocurrió durante la temporada de invierno, cuando el centro de esquí recibe un importante flujo de turistas atraídos por la nieve del norte neuquino.

En este contexto, la rápida intervención de los equipos especializados permitió evitar consecuencias mayores y restablecer la seguridad en el sector afectado.

Contexto: rescates preparados para escenarios extremos

Los integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) están entrenados para intervenir en rescates en zonas de difícil acceso, como áreas cordilleranas, senderos de montaña y centros de esquí.

En Neuquén, durante cada temporada invernal también participan en operativos vinculados a personas aisladas por la nieve, vehículos varados y emergencias en sectores turísticos de alta complejidad.