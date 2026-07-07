En una nueva muestra del trabajo conjunto entre el Estado neuquino y los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación y la Municipalidad de Rincón de los Sauces firmaron hoy un convenio para implementar y desarrollar la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería en la localidad.

La iniciativa representa una decisión estratégica del modelo neuquino: formar recursos humanos donde más se necesitan, generando oportunidades para los habitantes de cada región y fortaleciendo el sistema público de salud con profesionales comprometidos con su comunidad.

De la firma participaron el ministro de Salud, Martín Regueiro; el director del hospital de Rincón de los Sauces, Wálter Erdozain; la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; la directora de Educación Superior, Ana Laura Sotz; el vocal de Rama Media del CPE, Gastón Arana; y la coordinadora Legal y Técnica del CPE, Silvia Sánchez.

La intendenta de la localidad destacó: “Pudimos materializar una deuda que teníamos hace muchísimo tiempo con la comunidad de Rincón, que la veníamos trabajando con el ministro en su rol anterior, que era poder tener oferta superior en enfermería y hemos logrado dar este gran paso a través de la articulación de los ministerios y el municipio”.

Por su parte Temi expresó que “estamos felices de concretar estas acciones que empiezan por Rincón de Los Sauces, iniciando la cursada el 21 de septiembre; es importante acompañar a estudiantes a lo largo de las trayectorias ya que eso reduce la deserción y garantiza más egresados en las carreras que se ofrecen”.

Sotz, en tanto, detalló que “en Rincón de los Sauces se va a implementar el mismo plan de estudio que en la carrera que ya se desarrolla en Neuquén capital”; también agradeció al acompañamiento de referentes territoriales y enfatizó que “se va de comenzar desde cero, y va a requerir la permanente vinculación con el hospital para las prácticas profesionalizantes, que son un eje fundamental de la formación Superior”.

Agregó que “son planes jurisdiccionales con validez nacional, pensados, diseñados y proyectados desde el nivel Superior del Consejo Provincial de Educación, con la impronta territorial, desde una propuesta de formación pública, gratuita y de calidad”.

Además, Erdozain afirmó que para el hospital es muy importante. “Es una apuesta por la salud de la localidad, pero sobre todo para los jóvenes de Rincón que tienen una opción más para poder seguir aprendiendo y capacitándose y, en un futuro, tener una salida laboral que sea segura. Rincón está creciendo, la Clínica Eva Perón y el hospital están creciendo, entonces necesitamos más personal capacitado y joven”, opinó.

La carrera, correspondiente al Plan de Estudios N° 768, comenzará sus actividades académicas en septiembre de 2026 y se desarrollará bajo la modalidad presencial, con una única cohorte destinada a responder a la demanda territorial existente en el norte de la Provincia.

La decisión de acercar una carrera estratégica a Rincón de los Sauces constituye una herramienta concreta para garantizar igualdad de acceso y arraigo territorial.

El convenio establece que Educación aportará el plantel docente y administrativo, la coordinación académica y pedagógica y la certificación de los títulos, mientras que el municipio garantizará la infraestructura, el equipamiento, los traslados para las prácticas profesionalizantes y el acompañamiento a estudiantes provenientes de otras localidades.

Por su parte, el Ministerio de Salud pondrá a disposición las instalaciones y equipos del sistema público sanitario para el desarrollo de prácticas y actividades formativas, fortaleciendo el vínculo entre la educación superior y el trabajo cotidiano en los hospitales de la provincia.

La propuesta se inscribe en una visión de Estado eficiente, que ordena prioridades y redistribuye recursos hacia áreas estratégicas para el desarrollo provincial. Formar enfermeros en el territorio permite dar respuesta a necesidades actuales y proyectar un sistema sanitario sólido y cercano para las próximas décadas.