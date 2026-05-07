Una familia de Plaza Huincul sufrió un robo durante la tarde de este miércoles 6 de mayo. Cerca de las las 19:50, cuando un grupo de delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron dos notebooks, un teléfono celular y dos mochilas. Más allá del valor económico de los objetos sustraídos, las víctimas remarcaron el fuerte impacto personal que les provocó la pérdida de las computadoras, ya que las utilizaban para estudiar y almacenaban allí fotografías familiares.

A través de un posteo realizado en la red social Facebook, la damnificada explicó que en los dispositivos había material académico fundamental para continuar con sus estudios, además de imágenes y recuerdos familiares que consideran imposibles de recuperar.

Aseguran que los delincuentes fueron identificados

En su descargo, la víctima del robo afirmó que las cámaras de seguridad de la zona captaron el accionar de los sospechosos. Y a partir de esos videos lograron identificarlos.

“Gracias a las cámaras ya los tenemos identificados. Se llevaron notebooks, un celular y mochilas. Pedimos por favor que nos devuelvan las cosas, ya que estoy estudiando”, expresó la mujer en su publicación de Facebook.

Un ultimátum antes de realizar la denuncia

La familia pidió la devolución de los elementos robados antes de avanzar formalmente con la denuncia penal. En ese sentido, la mujer remarcó que cuentan con registros audiovisuales del episodio y lanzó una advertencia dirigida a los responsables.

“Tenemos videos. Si no nos devuelven las cosas, vamos a realizar la denuncia correspondiente”, sostuvo.

Además, la víctima del robo insistió en el valor sentimental de las fotos almacenadas en las notebooks y en el esfuerzo que implicó reunir el material de estudio que ahora perdieron tras el robo.