Murió “Archi” Isla: empresa, familia y un fuerte compromiso con su comunidad

La ciudad de General Roca atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Carlos “Archi” Isla, empresario reconocido por su trayectoria en el sector de la construcción y su fuerte vínculo con la comunidad.

A lo largo de su vida, Isla impulsó el crecimiento de la empresa familiar hasta convertirla en un actor clave del rubro en la Patagonia, consolidando una red de corralones que marcó presencia en distintas localidades.

Su legado no se limitó al ámbito económico. Desde su lugar, promovió una política activa de donaciones y apoyo social, destinando parte de las ganancias de la empresa a proyectos solidarios y al fortalecimiento de instituciones locales. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el centro comunitario de Alta Barda, un espacio que brinda contención y asistencia alimentaria, reflejo de su visión de compromiso con el entorno.

Padre de cuatro hijos, en los últimos años había dejado la conducción de la empresa en manos de Conrado y Eugenia, quienes continuaron con el desarrollo del proyecto familiar.

El último adiós a “Archi” Isla se llevará a cabo este lunes en Parque Las Fuentes, en un marco de reconocimiento y respeto hacia una figura que trascendió el ámbito empresarial.