Allen atraviesa horas de dolor tras conocer la noticia de la muerte de un reconocido vecino y empresario de la localidad. Se trata de Juan del Pino, quien perdió la vida en la noche del sábado tras sufrir un siniestro vial con su motocicleta. El hecho ha generado gran conmoción ya que era reconocido y valorado por su trabajo en la ciudad.

Alrededor de las 20:50, personal policial tomó conocimiento de un grave episodio ocurrido en la zona de chacras, sobre calle Lago Traful (chacra 132), donde había un hombre sin vida al lado de una moto de alta cilindrada.

El aviso llegó a la unidad policial a través de un vecino, quien relató que mientras se dirigía a su domicilio fue alertado por otra persona sobre la presencia de un hombre caído en el lugar, por lo que se dio inmediato aviso al 911.

Una investigación en curso

Al arribar, los efectivos constataron que la persona no presentaba signos vitales. Minutos más tarde se hizo presente personal de salud del hospital de Allen, quienes confirmaron el fallecimiento en el lugar. El médico policial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo severo.

La víctima fue identificada como Juan Manuel Del Pino (49), un reconocido empresario del rubro del transporte, muy querido en Allen. Según las primeras informaciones, del Pino llevaba el casco colocado al momento del siniestro.

Aun se investigan las circunstancias del hecho y establecer si hubo o no otro vehículo involucrado en el siniestro fatal. No se descarta ninguna hipótesis y se investiga si en la zona hay cámaras o hubo testigos.

Del Pino es parte de una familia de transportistas que en Allen y será despedido desde las 12 de este domingo hasta las 21, en la Empresa Cueto, en su ciudad.