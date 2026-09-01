El sistema público de Salud de Neuquén incorporará formalmente 33 nuevos profesionales y técnicos desde este 1 de septiembre de 2026, con designaciones distribuidas en distintas regiones y establecimientos de la provincia.

La medida fue oficializada a partir de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y busca consolidar la capacidad operativa y la calidad de atención del Sistema Público Provincial de Salud.

Las incorporaciones abarcan disciplinas esenciales para el funcionamiento de los efectores sanitarios de distintas complejidades y forman parte de las acciones de optimización de los recursos humanos en el territorio provincial, bajo los lineamientos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

La distribución territorial permite conocer dónde se desempeñará cada uno de los nuevos integrantes.

Nivel Central y Dirección General

Dos de las incorporaciones estarán destinadas a áreas estratégicas del sistema sanitario provincial.

Manqueo, Luz Ayelen – Arquitecto/a. Se desempeñará en la Dirección General de Planificación y Arquitectura .

– Arquitecto/a. Se desempeñará en la . Grosso, María Nazareth – Bioingeniero/a. Se desempeñará en la Dirección Red de Ingeniería Biomédica.

Son dos perfiles vinculados con áreas que resultan fundamentales para la planificación y el funcionamiento del sistema de salud.

Región Sanitaria Alto Neuquén

En esta región, el Hospital de Chos Malal “Dr. Gregorio Álvarez” sumará dos nuevos integrantes:

Vallejo, Agustina Valeria – Lic. en Nutrición.

– Lic. en Nutrición. Páez, Agustina Ester – Médico General.

La incorporación de estos perfiles permitirá reforzar dos áreas vinculadas directamente con la atención sanitaria de la comunidad.

Región Sanitaria Confluencia

La mayor cantidad de designaciones se concentra en esta región y alcanza centros de salud, hospitales y la sede regional, con profesionales de distintas disciplinas.

En el Centro de Salud Almafuerte se desempeñará:

Roldán, Pablo Tomás – Médico General.

En el Centro de Salud Colonia Rural Nueva Esperanza “Med. Nancy Soto”:

Leone, Evangelina Sol – Psicólogo/a.

En el Centro de Salud Valentina Norte Rural “Los Hornos”:

Galante, Nicolás – Lic. en Servicio Social.

– Lic. en Servicio Social. Volonté, Micaela – Psicólogo/a.

En el Centro de Salud Valentina Sur:

Díaz Espinoza, Daiana Azul – Lic. en Servicio Social.

– Lic. en Servicio Social. Caballero, María Florencia – Psicólogo/a.

El Hospital Bouquet Roldán incorporará:

Gil Bielli, Emilia Magdalena – Kinesiólogo/a.

– Kinesiólogo/a. Núñez, Mayra Gisel – Kinesiólogo/a.

– Kinesiólogo/a. Espinosa, Sol Eugenia – Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes.

– Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes.

En el Hospital Centenario “Dr. Natalio Burd” se sumarán:

Córdoba, Maximiliano Efraín – Kinesiólogo/a.

– Kinesiólogo/a. Nicoletti, Florencia Cecilia – Kinesiólogo/a.

– Kinesiólogo/a. Vega Ramos, Vanina Andrea – Lic. en Servicio Social.

– Lic. en Servicio Social. Rodríguez, Oriana – Médico Pediatra.

– Médico Pediatra. Pérez, María Emilia – Psicólogo/a.

El Hospital Plottier “Dr. Alberto Herrera” contará con:

Moggio, Tiziana María – Kinesiólogo/a.

– Kinesiólogo/a. Vera Zaragoza, Yésica Belén – Kinesiólogo/a.

– Kinesiólogo/a. Frizza, Catalina – Psicólogo/a.

En el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” trabajarán:

Medina Navas, Eliana Carolina – Médico Cardiólogo.

– Médico Cardiólogo. Rendón Gonzales, Litzy Valeria – Médico Anatomopatólogo.

– Médico Anatomopatólogo. Giménez Ghanime, Juan Emilio – Médico Nefrólogo.

Finalmente, en la Sede Región Sanitaria Confluencia se desempeñará:

Tapia, Fiamma Marlen – Lic. en Servicio Social.

La variedad de especialidades incorporadas permite reforzar distintos niveles de atención, desde los centros de salud hasta uno de los principales hospitales de referencia de la provincia.

Región Sanitaria de los Lagos del Sur

El refuerzo también llegará a localidades de esta región.

En el Centro de Salud Villa Traful “Enfermera Olga Vivares” se incorporará:

Escobar, Abril Antonella – Lic. en Servicio Social.

En el Hospital Junín de los Andes:

Versali, Eliana Itatí – Médico Clínico.

Y en el Hospital San Martín de los Andes “Dr. Ramón Carrillo”:

Nanni, Antonella Belén – Lic. en Nutrición.

– Lic. en Nutrición. Piubello, Guillermina – Médico Tocoginecólogo.

Región Sanitaria Vaca Muerta

La incorporación también contempla tres nuevos integrantes para esta región.

En el Hospital Añelo “Dr. Artemio Rubén Bautista” se desempeñará:

Vallejos, Daniela Florencia – Psicólogo/a.

En el Hospital Buta Ranquil “Enfermero Gabino Sagredo”:

Vaso, Camila Eugenia – Lic. en Servicio Social.

Y en la Sede Región Sanitaria Vaca Muerta:

Irrazabal, Alma Lucía – Lic. en Servicio Social.

Con estas designaciones, el sistema público provincial suma nuevos integrantes en distintas disciplinas y distribuye recursos humanos en hospitales, centros de salud y áreas estratégicas de diferentes regiones de Neuquén.

Las incorporaciones comenzarán formalmente sus funciones este 1 de septiembre, con el objetivo de consolidar la capacidad operativa y la calidad de atención de la red sanitaria provincial.

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