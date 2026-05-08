El Sistema Público de Salud de Neuquén alcanzó un nuevo récord de cobertura y actualmente atiende a 500.839 personas, lo que representa el 72% de la población de la provincia. Así lo confirmó el ministro de Salud, Martín Regueiro, quien explicó que el dato surge del monitoreo semanal que realiza la cartera sanitaria sobre el uso de hospitales y centros de atención.

“Siempre hablábamos de un 71% de la población utilizando el sistema público y hoy ese porcentaje subió al 72%”, indicó el funcionario en declaraciones radiales. Según detalló, el crecimiento está directamente vinculado con el aumento de habitantes en la provincia y la llegada constante de personas que se radican en Neuquén y recurren a los servicios públicos de salud.

Aumentaron las consultas, estudios y entrega de medicamentos

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el incremento de pacientes también se refleja en la cantidad de consultas médicas, estudios de laboratorio, radiografías, vacunas y medicamentos entregados.

Regueiro explicó que esta situación obliga al sistema sanitario a crecer de manera permanente para sostener la atención. “Cuando uno consigue medicación o reactivos de laboratorio, cada vez aumenta más la demanda y eso hace que los puntos de quiebre aparezcan antes”, sostuvo el funcionario de Rolando Figueroa.

Para graficar la situación, el ministro comparó el escenario con una casa en la que “los hijos llegan con tres chicos más a comer”, en referencia a la necesidad de reorganizar recursos para que nadie quede sin atención.

500.839 personas se atienden en el sistema de salud pública de Neuquén, lo que representa el 72 por ciento de la población - Gráfico: Neuquén Informa

PAMI y ISSN también dependen del sistema provincial

Otro de los datos que destacó el titular de la cartera sanitaria es que gran parte de los usuarios del sistema público cuentan con cobertura social, pero igualmente recurren a hospitales y centros provinciales.

Según precisó, el 62% de quienes se atienden en el sistema público pertenecen al ISSN o a PAMI. En este último caso, de los 69 mil afiliados que tiene la obra social nacional en Neuquén, más de 44 mil utilizan servicios provinciales.

“Hay prestaciones que PAMI no brinda en la provincia y el Estado neuquino termina dando esa respuesta porque no se puede dejar a la gente sin atención”, remarcó.

Nuevos centros de salud y ampliación de servicios en Neuquén

Frente al crecimiento sostenido de la demanda, el Gobierno provincial avanza con nuevas obras y ampliaciones en distintas localidades.

El ministro confirmó que se construirán nuevos centros de salud en Parque Industrial y Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén, además de remodelaciones en Valentina Sur.

También anticipó proyectos similares en Rincón de los Sauces y Añelo, dos localidades atravesadas por el crecimiento demográfico vinculado al desarrollo energético.

Además, destacó la ampliación de los nodos de atención extendida, es decir, centros de salud que atienden hasta las 20 horas todos los días.

Provincia renovarán laboratorios para agilizar estudios

Por último, Regueiro reconoció que la fuerte demanda genera demoras en turnos y estudios, aunque aseguró que la Provincia trabaja para mejorar la capacidad de respuesta.

En ese sentido, anunció que se renovarán todos los laboratorios provinciales para acelerar resultados y mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

“El crecimiento de la demanda es muy acelerado y eso inevitablemente se refleja en dificultades para conseguir turnos o demoras en controles, pero estamos creciendo para dar respuesta”, concluyó.