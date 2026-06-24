Dos siniestros viales ocurrieron este martes prácticamente al mismo tiempo sobre la calle Casimiro Gómez, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Los mismos se registraron en las intersecciones con Doctor Ramón y con Olivares, a pocos metros de distancia entre sí.

Como consecuencia de ambos hechos, el tránsito quedó seriamente afectado en uno de los corredores más transitados de la zona oeste. Vecinos del sector volvieron a denunciar que los vehículos circulan a alta velocidad durante gran parte del día y advirtieron que los accidentes se repiten con frecuencia.

Desde la Comisión Vecinal señalaron que vienen solicitando desde hace más de dos años la instalación de semáforos y reductores de velocidad. Sin embargo, tras los nuevos incidentes, autoridades municipales se comprometieron a reunirse con los referentes barriales.

El reclamo por la velocidad volvió a quedar expuesto

Los dos choques volvieron a poner el foco sobre una problemática que los vecinos consideran histórica: la seguridad vial sobre Casimiro Gómez.

"Es una calle intransitable. Los autos pasan a toda velocidad todo el tiempo", señalaron desde la Comisión Vecinal luego de los siniestros.

El tesorero vecinal, Charly Chaves, explicó a Mejor Informado que el crecimiento urbano de la zona incrementó notablemente el tránsito vehicular durante los últimos años.

"Entendemos el crecimiento de la ciudad, el movimiento constante de camiones y colectivos, pero necesitamos soluciones porque cada vez hay más circulación y más riesgos", sostuvo.

Un sector cada vez más transitado

Según explicaron desde la vecinal, la situación podría agravarse con la inauguración del Parque de las Energías, una obra que atraerá mayor movimiento de personas y vehículos al sector.

Además del tránsito particular, por Casimiro Gómez circulan diariamente unidades de transporte público, vehículos de carga y camiones vinculados a la actividad económica del oeste neuquino.

Para los vecinos, esa combinación convierte a la arteria en uno de los puntos más sensibles de la zona.

Los antecedentes que preocupan en Casimiro Gómez

Los reclamos por medidas de seguridad vial no son nuevos.

En febrero de 2025, un grave accidente ocurrido en la esquina de Doctor Ramón y Casimiro Gómez generó una fuerte reacción vecinal luego de que un vehículo terminara volcado y su conductora quedara atrapada en el interior. En aquella oportunidad también se reclamaron semáforos y reductores de velocidad.

Más recientemente, en junio de 2026, otro choque sobre Casimiro Gómez provocó importantes demoras en el tránsito y volvió a exponer los riesgos de una de las calles con mayor circulación vehicular del oeste capitalino.

Los antecedentes refuerzan la preocupación de quienes viven y circulan diariamente por el sector.

Reunión con el municipio para el jueves

Tras los nuevos choques, la Comisión Vecinal recibió un llamado desde el Municipio de Neuquén.

Según confirmó Chaves, este jueves está prevista una reunión en el barrio con el director de Sociedades Vecinales, Nicolás Julián, y con el concejal Santiago Galíndez, con el objetivo de analizar alternativas para mejorar la seguridad vial.