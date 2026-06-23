La conmoción que provocó la tragedia vial ocurrida en el Bajo Giuliani crece con el paso de las horas. Detrás de las cuatro víctimas fatales hay una historia familiar que golpeó de lleno a toda la comunidad de 25 de Mayo. Las mujeres fallecidas eran hermanas y habían emprendido un viaje por un motivo que hoy vuelve todavía más desgarrador el desenlace: iban a acompañar a otra integrante de la familia que se encontraba internada.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina, Raquel, Olga y Estela Sosa, integrantes de una numerosa familia compuesta por ocho hermanos. Las cinco mujeres que viajaban en la Ford EcoSport habían decidido trasladarse juntas para visitar a su hermana enferma, sin imaginar que el trayecto terminaría en una de las tragedias viales más dolorosas que recuerda la provincia en los últimos tiempos.

Cristina Sosa era una trabajadora muy querida en 25 de Mayo. Se había jubilado después de desempeñarse durante años en el Hospital Jorge Ahuad, donde dejó una huella imborrable entre compañeros y pacientes. Tras conocerse la noticia, el centro de salud expresó públicamente su pesar por la pérdida.

Su hermana Raquel también estaba ligada al sistema sanitario. Había trabajado en el mismo hospital y era una persona conocida por vecinos y trabajadores de la salud, que este lunes todavía intentaban asimilar la magnitud de la tragedia.

Olga Sosa, por su parte, se desempeñaba como portera de la Escuela 248 Crezca Grande. Su muerte generó un profundo impacto en la comunidad educativa, donde era reconocida por su compromiso diario y el vínculo que mantenía con alumnos, docentes y familias.

Estela Sosa era ama de casa y compartía con sus hermanas una vida marcada por los lazos familiares que hoy aparecen en el centro del dolor. La noticia de las cuatro muertes sacudió a vecinos, amigos y allegados que comenzaron a multiplicar los mensajes de despedida y acompañamiento a la familia.

Mientras la investigación busca determinar las circunstancias exactas del siniestro ocurrido en el cruce de las rutas nacional 35 y provincial 14, la ciudad de 25 de Mayo atraviesa horas de profunda tristeza.