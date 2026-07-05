Sciacchitano: “La gente espera que haya cantidad y calidad de nieve para hacer reservas”

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano habló con el programa Neuquén.AR que se emite por AM550 acerca de cómo están las expectativas del sector de cara al desarrollo de la temporada de invierno en las principales ciudades que ofrecen el producto nieve, entre ellas Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Caviahue. Además, se refirió a la conectividad aérea para atraer turistas de otras provincias del país y al estado actual de los principales pasos fronterizos con Chile.

En primer lugar explicó: “El factor climático está jugando una buena pasada por el momento ya que hemos tenido la semana pasada buena cantidad de nieve que permitió que la mayoría de los centros de esquí empiecen a trabajar en sus pistas y a formar base para lo que se dio esta semana, en la cual hubo ingresos de frentes fríos que permitieron tener nevadas en los picos montañosos”.

En ese sentido comentó: “Eso permitió sostener la nieve artificial a partir de los sistemas de innovación con los que cuentan los principales complejos de la Provincia, sobre todo, en las bases donde esquían mayoritariamente los principiantes”.

Por otro lado, destacó el trabajo realizado en el complejo Batea Mahuida (cerca de Villa Pehuenia), el cual está administrado por una comunidad mapuche.

El próximo 8 de julio, abrirán los cerros Chapelco y Caviahue, dos de los principales de la Provincia. “Lo que tuvimos de nieve nos permite abrir”, dijo Sciacchitano en diálogo con AM550.

El subsecretario de Turismo de Neuquén también habló acerca de la conectividad área para potenciar el turismo proveniente de otras provincias del país.

“Estamos muy contentos con la conectividad aérea porque, más allá del panorama complejo que se vive a nivel nacional, se pudieron sostener las frecuencias del año pasado, los aeropuertos de Neuquén capital y San Martín de los Andes tienen más de 180 vuelos semanales con destinos como Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y Santiago de Chile”, expresó y sostuvo que “creemos que habrá alrededor de 2.400 vuelos esta temporada”.

El funcionario provincial también destacó el trabajo realizado para potenciar el turismo internacional con Brasil.

“Se hizo un trabajo sostenido de promoción y comercialización, trabajamos para generar esta afluencia de este público para que vuelva a la Provincia sobre todo, eso sumado al resto del público de la región. Queremos que el neuquino se quede también”, pronunció.

En otra parte de la entrevista en AM550, habló sobre el estado de los principales pasos fronterizos con Chile (Pino Hachado, Mamuil Malal y Cardenal Samoré): “El objetivo es tener habilitados los pasos internacionales con mucho trabajo previo tanto de Vialidad como de cada área que interviene en la administración de los mismos”.

Finalmente, Sergio Sciacchitano hizo foco en las expectativas para la temporada de acuerdo a la compleja realidad económica que se vive a nivel nacional.

“La Provincia tiene oferta para todos los bolsillos, el sector ha entendido que hay que ser competitivos para no quedar fuera del mercado. Creemos que se trabajó con previsibilidad, con preventa, no se especula con tarifas, las cuales hoy son competitivas a nivel nacional, creo que Neuquén es competitivo con el producto nieve”.