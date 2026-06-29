Neuquén destacó el trabajo de las comunidades mapuches para desarrollar el turismo en Batea Mahuida

El parque de nieve Batea Mahuida, ubicado cerca de la localidad de Villa Pehuenia, abrirá sus puertas a los turistas el miércoles 1 de julio.

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y destacó el trabajo de las comunidades mapuches para administrar el complejo.

“Estamos con mucha expectativa porque el miércoles daremos comienzo a esta temporada de invierno tan esperada, con las precipitaciones que tuvimos la semana pasada y las que se esperan para esta semana con un descenso marcado de la temperatura y el ingreso de frente frío importante en la zona cordillerana”, expresó en primer lugar.

En ese sentido sostuvo: “Batea Mahuida es un parque que cada vez se mejora más, quiero destacar el profesionalismo que tiene la comunidad con cursos de capacitación con los que jerarquizan sus servicios; adquirieron también una máquina pisapista con un crédito de la Provincia que están pagando, hay un compromiso de mejorar la calidad de los servicios”.

Agregó que “la comunidad incorporó gente joven a la parte administrativa del cerro y se hace de buena forma”.

Además, el funcionario afirmó en AM550 que “es una posibilidad contar con una hostería en el lugar ya que Villa Pehuenia ha crecido mucho. Los centros de esquí requieren más servicios de alojamiento, se va consolidando de a poco esa oferta y hay que seguir fomentándolo”.

Por otro lado, Sciacchitano comentó que “hubo cursos de capacitación en la parte gastronómica, estamos trabajando en conjunto, son pequeños resultados que se van dando” y sentenció: “Es un ejemplo de administración eficiente para poner en valor el lugar”.

En otro sentido, Sergio Sciacchitano manifestó que las reservas vienen quietas por ahora, aunque se mostró optimista en relación a que la gente está esperando nevadas más fuertes en la zona cordillerana (Villa la Angostura y San Martín de los Andes).

“Creemos que se consolidarán las reservas sobre todo cuando se abran los centros de esquí en los próximos días. Batea Mahuida tiene un pase de día para residentes de la zona de $46.000, es muy atractivo a precios creo que accesibles, hay alquiler de equipos y Neuquén ofrece servicios para todos los bolsillos, ojalá tengamos una gran temporada”, cerró.





