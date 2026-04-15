Un sistema que “lee” el tránsito en cada esquina

Neuquén empezó a avanzar en la incorporación de semáforos con inteligencia artificial, un cambio que apunta a modificar cómo se mueve la ciudad todos los días.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, explicó en el programa “La mañana es de la primera” de AM550 cuál es el objetivo:

“Se busca mejorar los flujos vehiculares a través de un sincronismo establecido por IA de acuerdo a la carga vehicular que detecten estos sistemas”, precisó la funcionaria.

En la práctica, cada semáforo dejará de funcionar con tiempos fijos: el verde y el rojo se adaptarán según la cantidad de autos que haya en ese momento.

Del conteo manual a decisiones en tiempo real

Hasta ahora, el sistema funcionaba con mediciones manuales. Personal del observatorio vial contaba vehículos y definía los tiempos de cada semáforo.

Ese esquema empieza a quedar atrás. Con cámaras, sensores y algoritmos, el nuevo sistema analizará lo que pasa en cada cruce y ajustará automáticamente los tiempos.

“Todo se hace de manera manual, pero ahora será con cámaras y sensores, y con algoritmos que establecen esta carga vehicular y redistribuyen en tiempo real”, detalló Rueda Cáceres en AM550.

Esto permitirá que una calle con mayor tránsito tenga más tiempo en verde que otra con menor circulación, especialmente en horarios pico.

Más de 340 esquinas bajo un mismo sistema

La ciudad tiene más de 340 intersecciones semaforizadas, un volumen que hacía cada vez más difícil sostener el control tradicional.

Con este nuevo esquema, se sumarán controladores y una sala de monitoreo que funcionará dentro de la dirección general de semáforos. Desde allí, se podrá observar lo que ocurre en toda la red en tiempo real.

“Nos va a permitir ver fallas en tiempo real, por ejemplo, un cable cortado o un apagón, ya no dependemos de las denuncias de los usuarios o de las radios. El sistema nos va a informar”, explicó la funcionaria en “La mañana es de la primera” de AM550.

Una implementación que empieza a tomar forma

Este miércoles es la apertura de sobres de la licitación pública. Según se informó, la empresa Tacuar presentó una oferta y ya había realizado pruebas para verificar la compatibilidad con los semáforos actuales.

El proceso contempla la instalación de controladores y cámaras en un plazo de entre 60 y 90 días. A medida que se vayan incorporando, el sistema comenzará a funcionar de forma progresiva.

Cambios que se notan en la calle

Uno de los puntos clave es cómo impactará en avenidas con alto tránsito, como Mosconi.

“Los tiempos se adaptan a través de mínimos y máximos”, explicó Rueda Cáceres en AM550, al detallar que no se trata de dejar un semáforo en verde indefinidamente, sino de ajustar los ciclos para que el flujo sea más dinámico.

El mantenimiento seguirá a cargo del municipio, pero con una herramienta adicional que permite anticiparse a problemas y ordenar la circulación con mayor precisión.

Una ciudad que se reorganiza desde sus cruces

El nuevo sistema no reemplaza la infraestructura existente, sino que la potencia con tecnología que actúa en tiempo real.

Mientras crece la cantidad de vehículos y se multiplican los puntos de conflicto en la circulación, el cambio empieza por algo cotidiano: el semáforo de cada esquina.