La mañana del feriado del martes en la ciudad de Neuquén comenzó con dos fuertes accidentes de tránsito que, aunque no dejaron heridos de gravedad, expusieron una combinación peligrosa: semáforos en modo intermitente, escasa precaución y maniobras imprudentes.

El primero de los siniestros ocurrió cerca de las 7 en la intersección de San Martín y Bahía Blanca. Allí, un Ford Focus impactó por alcance contra una Toyota Hilux, en un choque que activó los airbags del automóvil. A pesar de la violencia del impacto y los importantes daños materiales, no se registraron personas con lesiones de gravedad.

Minutos más tarde, alrededor de las 8, un nuevo episodio tuvo lugar en la esquina de Richieri y Bahía Blanca, donde el semáforo también se encontraba intermitente. En ese cruce, dos vehículos protagonizaron un choque estruendoso que volvió a generar preocupación entre vecinos y ocasionales testigos.

En este segundo hecho, los ocupantes —todos jóvenes— resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Sin embargo, al igual que en el primer caso, los vehículos sufrieron daños materiales de consideración.

Ambos episodios ocurrieron en un lapso de menos de una hora y sobre una misma arteria, lo que vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las medidas de precaución, especialmente en cruces donde la señalización no funciona con normalidad.