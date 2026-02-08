La Semana Santa 2026 dejó cifras significativas para el turismo argentino. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el jueves y el domingo se movilizaron 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros creció un 5,6%, mostrando una recuperación moderada de la actividad en fechas clave del calendario. Sin embargo, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. El gasto promedio diario por turista fue de $108.982, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. La estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, confirmando la tendencia hacia escapadas más cortas y de menor permanencia.

El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena actividad en destinos tradicionales y emergentes. Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa fueron algunos de los polos más concurridos, junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos. También sobresalieron destinos de naturaleza como las Cataratas del Iguazú, la cordillera neuquina y Tandil, además de propuestas emergentes en Catamarca y La Rioja.

En lo que va del año, los tres fines de semana largos ya movilizaron a 6.874.256 turistas, con un gasto acumulado de $2.047.075 millones, consolidando al turismo como una de las actividades dinamizadoras de la economía nacional.

Impacto en Río Negro

La provincia se preparó con una propuesta integral que conectó sus distintas regiones, desde la cordillera hasta la costa atlántica. En Bariloche, la Fiesta Nacional del Chocolate volvió a ser el gran atractivo, con espectáculos en el Centro Cívico, decoración temática en toda la ciudad, estaciones de juegos para niños y la tradicional elaboración de la barra gigante de chocolate. La oferta se complementó con circuitos turísticos, excursiones y una amplia propuesta gastronómica.

En la Comarca Andina, El Bolsón sumó actividades vinculadas a la producción local, con protagonismo de las frutas finas, la cerveza artesanal y el novedoso Festival de Trufas, además de experiencias al aire libre como recorridos astronómicos, competencias deportivas y circuitos de naturaleza.

En la Región Sur, Comallo inauguró el Paleoparque, un espacio con réplicas fósiles y estaciones interpretativas que acercan la historia geológica de la Patagonia a los visitantes, ampliando la oferta hacia el turismo científico.

En el Alto Valle, ciudades como Roca, Cipolletti y Choele Choel ofrecieron experiencias en torno a los Caminos del Vino, con bodegas abiertas, degustaciones, recorridos guiados y propuestas que integran producción, paisaje y gastronomía regional. También se destacaron alternativas familiares como el bioparque Bubalcó, que sumó recorridos guiados, actividades educativas, juegos y espacios de contacto con la naturaleza.

Hacia la costa atlántica, destinos como Las Grutas mantuvieron su atractivo en el cierre de temporada, mientras que en El Cóndor se desarrolló el Festival del Viento con actividades vinculadas a barriletes y deportes náuticos. En Viedma, los visitantes disfrutaron de paseos históricos, caminatas y propuestas tranquilas junto al río.

La diversidad de actividades en Río Negro consolidó a la provincia como un destino integral, capaz de combinar naturaleza, cultura, gastronomía y recreación en un mismo fin de semana largo.