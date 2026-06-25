El senador nacional Enzo Fullone (La Libertad Avanza) mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), María Beatriz Giraudo, para analizar la realidad productiva de Río Negro y las reformas que impulsa el Gobierno Nacional en el sector agropecuario.

El encuentro incluyó un repaso de la fruticultura del Alto Valle, actividad estratégica para la economía regional y las exportaciones, así como la situación de la ganadería ovina y bovina, la producción apícola, la vitivinicultura y el desarrollo productivo de la Región Sur. Fullone y Giraudo coincidieron en la importancia de mantener los estándares sanitarios patagónicos, que permiten el acceso de la producción rionegrina a mercados internacionales exigentes y agregan valor al trabajo de los productores.

También se discutió el proceso de modernización y desregulación que impulsa el Gobierno Nacional, orientado a simplificar trámites, reducir costos burocráticos y eliminar obstáculos que durante años limitaron la capacidad de producir, invertir y exportar.

“Los productores necesitan un Estado que garantice reglas claras y estándares sanitarios confiables, no un Estado que les complique las gestiones con trámites innecesarios. Desde La Libertad Avanza trabajamos para que quienes producen, invierten y generan empleo tengan más herramientas para crecer y competir”, afirmó Fullone.

El legislador destacó la importancia de sostener una agenda permanente con los organismos nacionales, acercando las necesidades del interior productivo y acompañando el proceso de transformación económica que impulsa el presidente Javier Milei.

“Río Negro tiene un enorme potencial productivo. Nuestro compromiso es seguir defendiendo a quienes generan riqueza, empleo y oportunidades en cada rincón de la provincia. La Argentina saldrá adelante con el sector privado, el trabajo y la libertad, no con la burocracia ni los privilegios de la vieja política”, concluyó.