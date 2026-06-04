El senador nacional Enzo Fullone se reunió con la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el Subsecretario de Articulación Federal, Martín Matzkin, en el contexto de la agenda nacional contra el crimen organizado. Durante el encuentro se analizaron las políticas públicas destinadas a combatir el narcotráfico y el delito organizado, así como los mecanismos de coordinación entre el Poder Legislativo y el Ministerio de Seguridad para avanzar en una misma línea de acción.

Fullone puso su banca a disposición del Ministerio para acompañar y fortalecer desde el Senado las herramientas que el Estado nacional necesita para enfrentar al crimen organizado con firmeza. Un capítulo especial de la reunión estuvo dedicado a la situación de Bariloche y el Alto Valle de Río Negro, donde ya se vienen desarrollando acciones concretas contra el delito organizado. Se acordó profundizar el trabajo conjunto en esas regiones, consideradas estratégicas por la magnitud de los desafíos en materia de seguridad.

“Desde el Senado vamos a estar a la altura de lo que la gente nos pide: un Estado firme, presente y del lado de la gente de bien. El narcotráfico no tiene lugar en Río Negro ni en la Argentina, y vamos a trabajar codo a codo con el Ministerio para que el que las hace, las pague”, expresó Fullone.

El legislador reafirmó su compromiso de aportar desde su rol institucional para que las provincias, y en particular Río Negro, cuenten con el respaldo del Estado nacional en materia de seguridad.