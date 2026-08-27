Simplifican los planos técnicos para acelerar el acceso a los créditos de Neuquén Habita

El Gobierno de Neuquén -a través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el IPVU-ADUS- dio un nuevo paso en la consolidación del plan estratégico Neuquén Habita, tras firmar un convenio específico de cooperación institucional con el Colegio de Arquitectos de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo principal facilitar a las familias postulantes de la línea de créditos hipotecarios individuales el cumplimiento de toda la documentación y planos técnicos requeridos en la operatoria.

Mediante este convenio, los arquitectos matriculados que adhieran voluntariamente al programa ofrecerán esquemas de facilidades y diferimiento en el cobro de honorarios para la elaboración, visado y registración de encomiendas profesionales, vinculando directamente los trabajos a los desembolsos de los créditos otorgados por la provincia.

El acuerdo fue firmado por la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Dietrich y la presidenta del Colegio de Arquitectos, Paula Polich.

La medida forma parte de la Línea de Créditos Hipotecarios Individuales dentro del programa Neuquén Habita, la política pública integral impulsada para dar una respuesta concreta, transparente e histórica a la demanda habitacional en las distintas regiones de la provincia.

Diseñada para acompañar a la clase media y a familias trabajadoras que cuentan con terreno propio pero no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional, esta línea otorga financiamiento 100% provincial no bancario para la construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Muestra de la gran expectativa e impacto social del programa es que la línea ya registra unos 3.500 inscriptos en todo el territorio neuquino.

Las familias interesadas en acceder a los créditos hipotecarios provinciales pueden realizar el trámite de manera 100% digital a través del sitio web oficial de la Oficina Virtual de ADUS-IPVU: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/.





