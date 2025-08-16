Acceso a la vivienda para grupos vulnerables: las claves del plan habitacional

Las repercusiones sobre el plan que anunció el gobernador Rolando Figueroa y aportará más de 10.000 soluciones habitacionales para los vecinos de toda la provincia siguen sucediéndose. Esta vez el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo-Agencia de Desarrollo Urbano (IPVU-Adus) Pablo Dietrich se refirió a los puntos salientes de la propuesta.

“Regularizar y trabajar en el puntapié inicial de desarrollos es algo de lo que se abordará. Vamos a ocuparnos de las mensuras. Necesitamos que la tierra ‘esté ordenada’ para que se inicien nuevos proyectos y tengan acceso a su escritura los que hace tiempo demandan por regularizarse” expresó el funcionario, en diálogo con AM550.

Además explicó que se le dará prioridad a los grupos vulnerables. “Los que se anotan para acceder a una respuesta habitacional brindan datos, y eso arma una suerte de declaración jurada del grupo familiar. Y nos permite ver la vulnerabilidad social. De acuerdo a esos parámetros vamos a darle prioridad a muchas jefas de hogar con numerosos hijos, con miembros de la familia con discapacidad…” apuntó.

Grandes anuncios

Cabe recordar que el gobernador Rolando Figueroa lanzó este viernes el Plan Neuquino para la Vivienda, una iniciativa provincial que se financiará a través del Fondo Neuquino para la Vivienda, creado por la Ley 3505. Prevé una inversión total de 269,9 millones de dólares para concretar 10.625 soluciones habitacionales con alcance a todas las regiones de la provincia.

Será un trabajo articulado con los gobiernos locales, e incorpora ejes innovadores. Su acceso será únicamente a través de las inscripciones en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi).

