La normalidad cotidiana de este mediodía de jueves en una zona céntrica cercana a tres escuelas se vio interrumpida por la presencia de un hombre sin ropa. El hecho fue en la intersección de Pinar y Santa Fe, frente a la EPET 14 y cerca del CPEM 46 y la Primaria 183.

Allí los alumnos y sus familias se encontraron con un hombre que apareció totalmente desnudo en la calle, interrumpiendo el paso de los vehículos y generando una gran incertidumbre.

Testigos detallaron que no llegó allí desnudo, sino que una vez en el lugar comenzó a quitarse la ropa, la cual quedó tirada por la vereda, y a exhibirse frente a todos los que pasaban por la zona.

La situación generó asombro y preocupación entre quienes pasaban por allí, especialmente porque era un horario de alta circulación y se desconocía si el hombre presentaba algún problema mental o estaba teniendo algún problema.

El protagonista, lejos de sentirse intimidado o presentar alguna actitud extraña, comenzó a posar en un auto y permaneció ahí aunque la policía ya había llegado.

Intervención policial

Por la extraña situación, los presentes dieron aviso a la Policía, quien fue al lugar para pedirle al hombre que se retire y normalizar el tránsito peatonal y vehicular.

Por el momento no hubo explicaciones oficiales del hecho ni información sobre el protagonista de este episodio.