A pocos días del Día de las Infancias, la dirección provincial de Protección al Consumidor de Neuquén advirtió sobre la comercialización de un popular juguete antiestrés conocido como Squeezy Dumplings, Dumpling Squish o productos similares, debido a que podría representar un grave riesgo químico para la salud.

La advertencia surge luego de que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación iniciara el procedimiento para retirar estos juguetes del mercado, tras detectarse la presencia de benceno en niveles superiores a los permitidos por la normativa de seguridad.

Fiscalizaciones en comercios neuquinos

Desde el Gobierno provincial informaron que Protección al Consumidor realizará tareas de fiscalización para verificar la presencia de estos productos en comercios y puntos de venta de Neuquén, con el objetivo de evitar que continúen comercializándose.

Las recomendaciones para las familias

Las autoridades pidieron a los consumidores no adquirir ni utilizar estos juguetes hasta que se confirme que cumplen con los requisitos de seguridad exigidos.

Además, recordaron una serie de recomendaciones para comprar juguetes de forma segura:

Verificar que cuenten con el Marcado de Conformidad obligatorio (código QR con las siglas AR y dos tildes)

Comprobar que el envase identifique al fabricante o importador .

Revisar que incluyan instrucciones y advertencias en español .

Evitar juguetes con colores fosforescentes muy intensos , pinturas que se desprendan con facilidad o materiales que destiñan al contacto.

Comprar únicamente en comercios habilitados y conservar el comprobante de compra.

¿Por qué preocupa este juguete?

La investigación determinó que el producto contiene benceno, una sustancia considerada cancerígena, en concentraciones que superan el límite permitido. El compuesto puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto con la piel, por lo que el riesgo existe incluso sin que el juguete sea llevado a la boca.

Desde la Provincia insistieron en que la prevención comienza al momento de la compra y recomendaron prestar especial atención a las certificaciones de seguridad, especialmente ante la creciente oferta de juguetes virales en plataformas digitales y redes sociales.