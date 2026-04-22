El problema no es el plástico, es lo que representa. En San Antonio Oeste, un objeto que parece inofensivo volvió a encender la alarma: armas de juguete dentro de escuelas, escenas que incomodan y una pregunta que empieza a repetirse en voz baja.

Todo explotó después de algunos episodios que generaron ruido en la comunidad educativa. No fueron hechos aislados. Hubo situaciones que obligaron a mirar de cerca lo que está pasando dentro de las aulas y en los patios.

La reacción fue inmediata, desde el municipio recordaron que la prohibición de juguetes bélicos sigue vigente y que no es un capricho. Buscan frenar algo que puede escalar rápido: el paso de un juego a una escena que genera miedo. El foco está puesto en las réplicas. Pistolas de juguete, armas falsas, objetos que imitan con demasiada precisión. Lo que antes era parte de un juego hoy entra en otro terreno, más sensible, más tenso.

En paralelo, las escuelas ya vienen trabajando bajo presión. En los últimos días circularon mensajes intimidatorios y situaciones vinculadas a amenazas, lo que obligó a activar protocolos y reforzar controles. El combo es peligroso. Redes sociales, retos virales, objetos que simulan armas. Todo se mezcla y termina impactando en el mismo lugar: la escuela.

Por eso, la decisión fue clara. No hay margen para mirar para otro lado. La prohibición busca cortar de raíz cualquier situación que pueda generar temor o confusión dentro de las instituciones educativas. Detrás de la medida hay un mensaje más profundo: la escuela tiene que ser un espacio seguro. Y cualquier elemento que rompa ese equilibrio, aunque sea un juguete, deja de ser inocente.