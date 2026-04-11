Un operativo de emergencia se desplegó en el barrio Filidei de la ciudad de Cutral Co, tras el alerta de un vecino por la presencia de una serpiente yarará en el interior de una propiedad. Personal especializado intervino en el lugar y logró capturar al ejemplar.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves, donde efectivos de emergencia y personal especializado en fauna actuaron con rapidez. Tras asegurar el perímetro, lograron capturar al animal sin que se registraran personas heridas, y lo retiraron del lugar para su resguardo, según informó La Voz de Neuquén.

Un visitante peligroso en zona urbana

Los especialistas confirmaron que se trataba de una yarará chica (Bothrops diporus), una especie de alta peligrosidad médica en Argentina. Su veneno puede provocar cuadros graves que requieren atención inmediata y la aplicación de suero antiofídico.

Aunque su hábitat natural no es el entorno urbano, su presencia en viviendas o zonas periurbanas no es inusual. La búsqueda de refugio, alimento o condiciones favorables —como pastizales altos o acumulación de objetos— suele empujar a estos animales a acercarse a áreas habitadas.

Prevención: la clave para evitar riesgos

A raíz del episodio, desde Protección Civil y Bomberos insistieron en la importancia de no intervenir por cuenta propia ante la presencia de este tipo de reptil.

En paralelo, difundieron una serie de recomendaciones básicas para reducir las probabilidades de encuentros con este tipo de fauna: