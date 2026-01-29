Este jueves, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Rincón de Los Sauces atendió un llamado de emergencia por la presencia de una serpiente en el yacimiento Bajo El Choique. Al llegar al lugar, guiados por el personal del establecimiento, se confirmó que se trataba de una yarará chica, un reptil venenoso común en la región.

De manera segura, procedieron a capturar a la serpiente y reubicarla en una zona alejada de la población, con el objetivo de preservar tanto la seguridad de los trabajadores como la del animal. Tras el incidente, se brindaron recomendaciones preventivas al personal del yacimiento para evitar futuros encuentros peligrosos con reptiles y otros animales salvajes en la zona.

Es fundamental recordar que las altas temperaturas favorecen la aparición de animales peligrosos, como insectos venenosos y reptiles. En este contexto, se destacó la importancia de no manipular fauna silvestre y dar aviso inmediato a los organismos correspondientes en caso de avistamientos. Las yararás, especialmente activas durante la primavera y el verano, se camuflan con su entorno, lo que puede dificultar su detección.

Las yararás son serpientes venenosas cuya mordedura puede provocar graves efectos en el sistema sanguíneo de la víctima, alterando la coagulación. En caso de mordedura, no se debe succionar el veneno ni hacer cortes en la piel, sino cubrir la herida con un paño limpio y trasladarse rápidamente al hospital para recibir atención médica.

Las serpientes como la yarará cumplen un papel crucial en los ecosistemas, por lo que se recomienda no matarlas, sino observarlas desde una distancia segura.