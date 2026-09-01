Tanya Bertoldi y las obras para Neuquén: “La Autovía Norte queremos que sea una vía rápida”

Ya se iniciaron los procesos licitatorios de la primera etapa de un conjunto de obras viales que permitirán transformar los accesos a la ciudad de Neuquén. Estas obras serán posibles gracias a que la Provincia asumió el mantenimiento y transformación de rutas que llevaban años sin recibir inversiones, cuando estaban bajo la órbita de Nación.

Con la obra pública nacional paralizada, la Provincia logró que le transfieran las rutas y ahora puede realizar los trabajos planificados. Las intervenciones forman parte de un plan integral que contempla una inversión conjunta de 175 millones de dólares y tiene como objetivo mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento demográfico y productivo que atraviesa la región.

“La decisión más importante que se tomó es que la Autovía Norte o ruta 22, queremos que sea una vía rápida y sin interrupciones perpendiculares. Para eso tenemos varios puntos que teníamos que atender”, destacó la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y puntualizó que las obras que se licitan en estos días demandarán un plazo de ejecución de unos dos años.

La ministra remarcó que se trata de “un proyecto que venimos llevando adelante por decisión del gobernador Rolando Figueroa con nuestra Vialidad provincial y convalidado por Vialidad Nacional”. “La Autovía Norte, más allá de que fue un traspaso de uso a la Provincia, es autoridad de aplicación Vialidad nacional para cualquier modificación que se quiera hacer”, explicó.

“Destaco esto de Vialidad nacional porque llevó un proceso de idas y vueltas para que todos los técnicos de todas las áreas que intervinieron estén de acuerdo”, afirmó Bertoldi.

Explicó que una de las obras es el cruce de las rutas 67 y 22 y recordó que “la ruta 67 la estamos duplicando en este momento”. “A esa altura es doble vía, entonces ese cruce de dos autopistas es lo que hoy vamos a estar licitando”, indicó. “Al mismo tiempo tenemos el cruce de Casimiro Gómez, que hoy ya es un caos”, dijo la ministra y agregó que “otro de los cruces problemáticos es con la Avenida Los Paraísos”.

“La decisión que se tomó es que la Autovía Norte en esos cruces va a ir por arriba y esos cruces van a pasar por abajo. La Autovía va a ser una vía directa sin interrupciones perpendiculares”, remarcó y explicó: “Hasta el cruce con el río Neuquén, vamos a completar de dos manos la Autovía Norte. Además, vamos a iluminar todo y vamos a completar los rulos del Cañadón de las Cabras, donde hay dos finalizados y faltan los otros dos”.

Bertoldi comentó que “el diseño original contemplaba estos cruces, lo mismo que el de Cañadón de las Cabras y completar los rulos” y manifestó que “el proyecto estuvo bien, pero la obra estuvo mal ejecutada”. “La proyección del diseño original contemplaba la circulación que hoy tenemos”, agregó.

“La planificación estaba bien, pero luego por decisiones económicas o por lo que sea que haya sido en ese momento -no lo conocemos porque era otra gestión- se tomaron decisiones que hoy las estamos padeciendo todos los neuquinos y neuquinas que circulamos por allí”, recalcó y añadió: “Hoy lo que se está haciendo es completar aquello que tendría que haber estado siempre y que incluso por las proyecciones que tenemos de tránsito están bien”.

“Al mismo tiempo, una de las decisiones que sí se tomó en esta gestión y que ya está en ejecución, es la doble vía de la ruta 67”, aseguró la ministra e informó que tiene un avance estimado del 30 por ciento. Aseveró que en la anterior gestión de gobierno “se asfaltó, se hizo de una sola vía y se inauguró sin estar terminada” y remarcó que la gestión del gobernador Rolando Figueroa se encargó de “terminarla y ordenarla, iluminar y hacer las rotondas para el ingreso a Centenario y a Vista Alegre”.

“Vamos a tener entonces las dos autopistas, la 67 por la meseta y la ruta 7”, indicó y agregó que se está planificando “la conexión entre estas dos rutas por Centenario, generando un bypass que va a unir las rutas 67 y 7”. “Antes de fin de año la vamos a licitar”, aseguró.

Respecto de las obras que se licitan esta semana, dijo que las vías sobre las que se ejecutarán “son el punto más complicado que tenemos en este momento de circulación de vehículos a nivel provincial”. “Ya incluso no tenemos hora pico, prácticamente durante todo el día el tránsito en esos puntos es muy difícil”, aseguró.

Además, informó que se está coordinando con la municipalidad de Neuquén: “Avenida Mosconi, que nos une con el puente a Cipolletti, tiene que estar al 100% para poder cortar el otro, porque claramente sería imposible cortar los dos puentes en simultáneo”.

“Es toda una planificación logística con las empresas, Vialidad y la Municipalidad. Estamos ya poniéndonos de acuerdo, pero es un trabajo que nos va a llevar un tiempo más, porque son intervenciones sobre rutas que hoy ya están en circulación y existentes”, indicó.

“Son rutas que van a llevar un tiempo porque en paralelo hay que ir armando, diseñando y ofreciendo a la ciudadanía vías alternativas de circulación, porque claramente estos cruces no podemos de golpe cortarlos, ejecutarlos y abrirlos al año y medio o dos años. Pero hay que iniciarlo cuanto antes porque claramente estas intervenciones se necesitan”, afirmó.

Por último, expresó: “Son obras que se tendrían que haber hecho mucho tiempo atrás, que se están haciendo, que vamos a pedir paciencia también, pero que una vez que estén finalizadas van a mejorar la calidad de vida de todos los que circulamos por ahí”.

Las licitaciones y las obras

Este lunes se abrió la licitación para la duplicación de la Autovía Norte hasta el río Neuquén, una intervención estratégica para ampliar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital y mejorar las condiciones de circulación.

En tanto, este martes se lanzó la licitación del cruce entre las rutas provincial 67 y nacional 22, una intervención que permitirá mejorar la vinculación entre ambos corredores y avanzar en la conformación de una red vial de mayor capacidad y seguridad.

La primera etapa que se licita contempla 6,5 kilómetros de duplicación de calzada de la Autovía Norte, desde el Tercer Puente hasta la rotonda de Casimiro Gómez, una intervención estratégica para mejorar la circulación y aumentar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital.

También se prevé la finalización del nodo Cañadón de las Cabras, con la construcción de los rulos que actualmente faltan para completar las conexiones y mejorar las condiciones de seguridad vial en este sector.

A estas obras se suma la elevación de la Autovía Norte en intersecciones clave, mediante pasos a distinto nivel que permitirán eliminar puntos de conflicto y agilizar la circulación. Los trabajos alcanzarán los cruces de Los Paraísos, Casimiro Gómez y la intersección con la Ruta Provincial 67, cuya duplicación ya se encuentra en marcha.

Esto permitirá avanzar hacia una Autovía Norte con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad, reduciendo las demoras que actualmente se generan en las principales intersecciones y rotondas.

Una nueva conexión para la capital

Las obras anunciadas forman parte de una planificación más amplia para reorganizar los accesos a Neuquén capital y generar una red vial acorde al crecimiento de la región.



El plan contempla intervenciones sobre los distintos corredores de acceso a la ciudad y una articulación permanente entre Provincia, municipio y el sector privado. En este esquema, la inversión de YPF constituye un aporte estratégico para acelerar obras de infraestructura que acompañen el desarrollo productivo de Neuquén.

La meta es avanzar progresivamente hacia una conexión mucho más fluida por la Autovía Norte, desde Senillosa hasta el límite con Río Negro, fortaleciendo uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la capital más importante de la Patagonia y su vinculación con el entramado productivo provincial.





