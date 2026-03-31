El intendente Mariano Gaido cerró su gira oficial por China y Japón con una serie de anuncios destinados a consolidar a Neuquén como una ciudad moderna, tecnológica y sustentable. Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta formación profesional e infraestructura clave.

Los anuncios para Neuquén

Entre las novedades más relevantes, el jefe comunal confirmó la incorporación de tecnología de la empresa Huawei en los parques solares de la capital neuquina. En ese contexto, subrayó que el objetivo es optimizar la eficiencia energética mediante herramientas de última generación. “Vinimos a buscar la mejor tecnología del mundo”, expresó, y aclaró que el proyecto se financiará con recursos municipales provenientes del superávit.

Gaido también informó que se avanzó en un acuerdo entre la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y Huawei para la capacitación de estudiantes en tecnología. “Impulsamos un convenio para que los jóvenes neuquinos puedan formarse y adquirir experiencia en una de las compañías más importantes del mundo en este campo”, señaló.

Al mismo tiempo, anunció la instalación de un Data Center en el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico. “Es una herramienta clave para el desarrollo de la ciudad”, afirmó.

En cuanto a la movilidad sustentable, indicó que, mediante acuerdos con la cooperativa eléctrica CALF, se colocarán estaciones de carga para autos eléctricos en distintos sectores de la ciudad. “Es un paso hacia la modernización y el cuidado del ambiente”, aseguró.

“Les interesa el turismo y el mundo Vaca Muerta y quieren invertir por eso acordamos que vayan a Neuquén a implementar estas herramientas”, afirmó el intendente.

Las visitas de Gaido

Durante su recorrido, visitó el campus de Huawei, donde trabajan más de 20 mil personas, y resaltó el perfil innovador de la empresa. También relató su paso por Shenzhen, ciudad china que definió como “la capital tecnológica del mundo”, y destacó su crecimiento exponencial en las últimas décadas.

En Japón, en tanto, recorrió plantas de tratamiento de residuos y centros ambientales con la intención de replicar esas experiencias en Neuquén. Destacó que Neuquén tiene un sistema de recolección único pero que se debe seguir trabajando en los microbasurales.

Por otra parte, mencionó el avance de tecnologías como el uso de drones para delivery y la expansión de vehículos eléctricos y autónomos. “Me sorprendió el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y los parques solares”, afirmó.

En esta línea, uno de los ejes centrales es el desarrollo del nuevo Parque Industrial en la capital provincial. Sobre este punto, anunció que en 15 días se abrirá el registro de interesados y se iniciarán las obras.

“Estamos convencidos de que Neuquén es una gran oportunidad para la radicación de industrias, incluso para la fabricación de autos eléctricos. Queremos un parque moderno, con las mejores fábricas del país y generación de empleo local”, expresó.

Por último, Gaido adelantó que habrá nuevos anuncios para la ciudad, entre ellos la definición del lugar donde se construirá el futuro Neuquén Arena.