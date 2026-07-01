Vialidad Nacional dispuso una restricción preventiva para la circulación del transporte de carga y de pasajeros en todas las rutas nacionales de la provincia de Neuquén debido a las condiciones climáticas adversas.

La medida comenzó a regir a las 18 del 1 de julio y permanecerá vigente hasta las 9 del 2 de julio, según el parte oficial emitido a las 17.30. Durante ese período, el organismo busca disminuir el riesgo de siniestros viales y facilitar el trabajo de los equipos que realizan tareas de mantenimiento y asistencia sobre la red vial.

El comunicado de Vialidad Nacional.

Además, continúa siendo obligatoria la portación de cadenas físicas para quienes deban circular y se solicita respetar todas las indicaciones del personal de seguridad desplegado en las rutas.

La restricción alcanza a todo el transporte de carga y pasajeros

La decisión fue comunicada por Vialidad Nacional como parte del operativo preventivo desplegado frente al temporal que afecta a la provincia.

La restricción comprende todas las rutas nacionales de Neuquén y alcanza exclusivamente al transporte de carga y al transporte de pasajeros, mientras las autoridades monitorean la evolución del clima.

El organismo explicó que el objetivo es reducir riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos que trabajan sobre la calzada en tareas de despeje, prevención y asistencia.

Cómo afecta a quienes deben viajar

Aunque la restricción apunta al transporte pesado y de pasajeros, todos los conductores deberán extremar las precauciones.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Portar cadenas físicas de manera obligatoria.

Circular únicamente si el viaje resulta indispensable.

Respetar las indicaciones del personal de seguridad y de Vialidad.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier recorrido.

Las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a la presencia de nieve, hielo, bajas temperaturas y fuertes vientos, factores que reducen la adherencia y aumentan el riesgo de accidentes.

El temporal mantiene en alerta a la red vial neuquina

La medida llega luego de una jornada marcada por múltiples complicaciones en distintos corredores nacionales.

Durante el día, Vialidad Nacional ya había advertido sobre sectores con hielo sobre la calzada, circulación asistida y trabajos intensivos en rutas estratégicas como la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 237, donde continúan las tareas para mejorar la transitabilidad.

Información de servicio para los conductores

Mientras permanezca vigente la restricción, las autoridades recomiendan:

Evitar viajes nocturnos salvo situaciones de necesidad.

salvo situaciones de necesidad. Llevar cadenas y verificar que puedan colocarse correctamente.

Mantener velocidad reducida y aumentar la distancia de frenado.

Consultar únicamente los partes oficiales antes de salir.

Las actualizaciones sobre la transitabilidad pueden variar durante la madrugada dependiendo de la intensidad del temporal.