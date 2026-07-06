El secretario de Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de la incorporación de una segunda máquina pilotera para acelerar la colocación de los pilotes que sostendrán la obra del viaducto que conectará a la capital provincial con Cipolletti.

Sostuvo en primer lugar: “Hoy se incorporó una nueva pilotera para avanzar en la obra, es una máquina como si fuese una grúa que lo que hace es producir la excavación cilíndrica a 15/16 metros de profundidad para los pilotes”, y detalló que “una vez que termina la excavación, la misma máquina coloca la armadura de hierro que es una estructura, se hormigona y se termina de construir el pilote que queda de casi un metro y medio de diámetro y 14/15 de profundidad”.

En ese sentido comentó: “Ahora se terminó de preparar la cancha para el resto de los pilotes; es decir que ingresa una segunda pilotera que nos dará la posibilidad de trabajar en dos frentes a la vez”.

Además expresó acerca de la obra: “En esa zona empezaremos a ver las columnas de alumbrado desde Gatica hacia el este, esa es la secuencia que viene, se sigue trabajando en el armado de conductos para las líneas eléctricas, la base negra está casi lista en esa zona”.

“Necesitamos los semáforos y la iluminación para habilitar por tramos, en el tramo de Linares hasta Paimún hay tres frentes en simultáneo preparando el suelo, la semana que viene se empieza a colocar la base negra en esos tramos y la idea es que esos 1.600 metros para agosto estén con la carpeta negra colocada”, agregó el funcionario en AM550.

Alejandro Nicola indicó además que la idea es que el tránsito esté circulando lo antes posible, probablemente para fin de año, pero advirtió que “hay mucho trabajo en lo que tiene que ver con veredas, bicisendas, pluviales, espacios verdes, entre otras cosas”.

Finalmente manifestó con respecto a las obras en el Acceso Norte: “Vienen bien, el puente en Y está tomando forma, tiene tres soportes y las columnas intermedias están hormigonadas”.

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