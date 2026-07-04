La Gran Avenida de Neuquén avanza a todo ritmo: colocan escamas de hormigón y amplían los frentes de trabajo del viaducto

La construcción del viaducto de la Gran Avenida avanza con múltiples frentes de trabajo que se extienden de manera simultánea en el sector de acceso desde Cipolletti. Las tareas incluyen movimiento de suelo, hormigonado profundo y la instalación progresiva de las estructuras que sostendrán la traza elevada.

El proyecto se ejecuta sobre uno de los nodos viales más transitados de la ciudad, por donde circulan decenas de miles de vehículos cada día. La intervención busca reorganizar ese flujo mediante una circulación diferenciada: tránsito elevado para la continuidad de la avenida y paso inferior para quienes conectan el alto y el bajo de la capital neuquina.

María Pasqualini, recorrió el sector de obra y destacó el ritmo de ejecución.

El municipio acelera la obra con más maquinaria y frentes simultáneos

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, recorrió el sector de obra y destacó el ritmo de ejecución. Señaló que los trabajos se desarrollan durante las 24 horas y remarcó el impacto que tendrá la infraestructura en la movilidad urbana y en la seguridad del sistema vial.

"Es una obra que tiene dos cuestiones muy importantes", definió la funcionaria respecto al impacto directo que tendrá la intervención sobre la seguridad y el reordenamiento del tránsito.

María Pasqualini y Alejandro Nicola recorrieron el sector de obra y destacaron el ritmo de ejecución.

La secretaria vinculó el desarrollo de la Gran Avenida con una respuesta estructural ante contingencias climáticas. La obra resuelve los sistemas pluviales y elimina la antigua ruta en altura que funcionaba como un dique de retención de agua ante precipitaciones intensas. "Bajar esta obra significa dar seguridad", puntualizó respecto a la prioridad que estableció la Municipalidad para resguardar a la capital de inundaciones.

El segundo eje central del proyecto técnico apunta a mitigar la complejidad vial en el principal nodo de acceso urbano, por donde ingresan diariamente más de 70.000 vehículos en las franjas horarias de mayor saturación.

Nicola explicó cómo se consolidan las bases del viaducto

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló el avance técnico de la obra en el sector donde se ejecutan las fundaciones. Indicó que ya se completaron las mallas de acero y que continúa el vertido de hormigón para consolidar la base estructural.

También describió el armado del terraplén de aproximación, donde comienzan a instalarse las escamas de hormigón que darán forma al soporte del viaducto. Según precisó, se trata de una etapa clave para asegurar la estabilidad de la estructura.

A partir de los próximos días, la obra sumará una segunda pilotera para duplicar la capacidad de perforación del terreno. Esta incorporación permitirá acelerar los tiempos de ejecución y sostener el cronograma previsto para el conjunto del proyecto.

El municipio también solicitó adelantar la entrega de vigas premoldeadas para ajustar la logística de montaje y mantener el ritmo de avance en las etapas de izaje y colocación de piezas estructurales.

La obra avanza en múltiples sectores del corredor urbano

Las cuadrillas trabajan en simultáneo sobre distintos tramos, incluyendo la preparación de bases en sectores que conectan calles internas del trazado. Allí se realizan tareas de compactación y tratamiento del suelo para la futura colocación de la carpeta asfáltica.

El plan general contempla la consolidación de 1.500 metros de base antes de la finalización del próximo mes, en el marco de un esquema de ejecución intensiva que busca acortar plazos sin interrumpir el tránsito de la ciudad.

El viaducto de la Gran Avenida se financia con fondos municipales, a partir del superávit de las cuentas públicas de la ciudad de Neuquén. Según el Ejecutivo local, esto permite sostener el ritmo de obra sin recurrir a endeudamiento externo.

Con cada nueva etapa, la intervención avanza sobre uno de los principales accesos a la capital neuquina, donde la ciudad empieza a visualizar una transformación estructural en su forma de circular y conectarse.