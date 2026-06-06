Para el primer sábado de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado con temperaturas bajas durante la mañana y condiciones estables en gran parte de la provincia de Neuquén. En los valles habrá nubosidad variable, mientras que en la zona cordillerana persistirá el ambiente frío típico de otoño.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

La ciudad de Neuquén tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 14°C de máxima. El viento soplará débil a moderado desde el sector sudoeste, sin ráfagas significativas, lo que permitirá una tarde relativamente agradable para la época.

Durante las primeras horas del día se recomienda salir bien abrigado debido al aire frío presente en toda la región.

Zapala: nubosidad persistente y ambiente frío

En la zona centro de la provincia, Zapala tendrá una jornada mayormente cubierta. Se esperan temperaturas entre los 4°C y los 12°C, con viento leve del este y escasa amplitud térmica. Las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

La presencia de nieblas o neblinas matinales podría reducir momentáneamente la visibilidad en sectores rurales y rutas cercanas.

Chos Malal: frío matinal y mejora durante la tarde

El norte neuquino presentará condiciones relativamente estables. En Chos Malal se prevén mínimas cercanas a los 6°C y máximas entre 15°C y 17°C, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto durante distintos momentos del día.

No se esperan lluvias y el viento se mantendrá débil, favoreciendo una jornada tranquila para actividades al aire libre.

San Martín de los Andes: aire cordillerano y temperaturas bajas

La localidad cordillerana tendrá un sábado típicamente invernal. El cielo se presentará con nubosidad variable y ambiente frío durante toda la jornada. Las temperaturas permanecerán en valores bajos, especialmente durante la mañana y la noche. La sensación térmica podría descender algunos grados más en sectores elevados y cercanos a la montaña.

Quienes circulen por rutas de la cordillera deberán mantenerse atentos a las condiciones de visibilidad y al posible hielo sobre calzada en zonas altas.

Villa La Angostura: sábado fresco y con cielo variable

En Villa La Angostura continuará el tiempo estable, aunque con abundante nubosidad por momentos. El frío seguirá siendo protagonista, especialmente durante las primeras horas del día. No se prevén fenómenos significativos ni precipitaciones para este sábado.

Las condiciones serán favorables para las actividades turísticas y recreativas, aunque será indispensable el abrigo debido a las bajas temperaturas características de la región cordillerana.

En términos generales, el primer sábado de junio se presentará estable en toda la provincia de Neuquén, con mañanas frías, tardes frescas y escaso viento. La nubosidad será la principal protagonista de una jornada que no muestra, por el momento, riesgos meteorológicos importantes.