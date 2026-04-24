El otoño en la provincia de Neuquén no pide permiso; se instala con la parsimonia de quien sabe que es esperado. Como aquel duende que imaginó Marcelo Berbel, la estación baja de la cordillera para pintar hoja por hoja con una paleta de rojos, ocres y amarillos. Si estás planeando una escapada, este es el momento ideal para descubrir una identidad que se renueva en cada rincón del mapa de nuestro territorio.

Visitar Neuquén en otoño es, probablemente, la decisión más inteligente para aquellas personas que buscan el equilibrio perfecto entre espectáculo visual y tranquilidad. Es el momento en que la provincia se "descomprime" del turismo masivo de verano, y permite disfrutar de atractivos como la Ruta de los Siete Lagos o los senderos de Villa Pehuenia casi en exclusividad.

El río Correntoso es el más corto del mundo. Une el lago homónimo y el Nahuel Huapi en Villa La Angostura

A los atractivos turísticos se le suma un clima ideal: los días frescos y nítidos invitan a caminar sin el agotamiento del calor extremo; las noches justifican perfectamente una copa de vino junto a algún fogón con familia y amigos. Entre el "incendio" de colores de los bosques andinos, la luz dorada que es un sueño para cualquier fotógrafo y los precios de temporada baja, el otoño neuquino no es solo un viaje, es una pausa necesaria antes de que llegue el invierno y la nieve.

La magia del Sur neuquino: San Martín, Junín y Villa La Angostura

El epicentro del espectáculo visual se encuentra en los bosques andino-patagónicos. Aquí, los lagos funcionan como espejos perfectos que duplican la intensidad del follaje.

Ruta de los Siete Lagos : Este tramo icónico de la Ruta 40 se convierte en una sucesión de postales que cambian en cada curva.

: Este tramo icónico de la Ruta 40 se convierte en una sucesión de postales que cambian en cada curva. Villa La Angostura y San Martín de los Andes: El aire fresco y las cumbres que empiezan a blanquearse crean el entorno perfecto para caminatas de baja dificultad entre lengas y ñires incendiados de rojo.

Una postal de otoño en un campo de la provincia de Neuquén

El Reino del Pehuén: Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé

Hacia el centro-oeste, el paisaje cobra un peso diferente. El silencio se vuelve más profundo en Villa Traful, mientras que en la zona de Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, los protagonistas son los pehuenes. Estas araucarias milenarias y firmes contrastan su verde eterno con el estallido cálido de la vegetación que las rodea, ofreciendo un contraste único en el mundo.

Chos Malal y sus encantos otoñales

El Norte Neuquino: Tradición y valles dorados

El otoño también tiene una cara más abierta y agreste en el norte de la provincia de Neuquén. Siguiendo la Ruta Provincial 43, el paisaje se vuelve conmovedor:

Chos Malal y Andacollo : Los álamos y sauces a la vera de los arroyos se tornan completamente dorados.

y : Los álamos y sauces a la vera de los arroyos se tornan completamente dorados. Las Ovejas y Varvarco: En estas localidades, la estación es sinónimo de encuentro y cosecha. Es un otoño más áspero, pero cargado de mística y tradiciones que invitan a quedarse un poco más.

Bodega y enoturismo: dos actividades ideales para realizar en el otoño-neuquino

Sabores y colores en la Región de los Valles

El otoño no es solo exclusividad de la montaña. Siguiendo el ritmo de los ríos Neuquén y Limay, las chacras productivas ofrecen su propia versión de la temporada.

Ruta del Vino y las Frutas: En San Patricio del Chañar, Centenario, Plottier y Senillosa, las alamedas se vuelven amarillas y los viñedos se tiñen de un bordó intenso.

Temporada de Vendimia: Es el momento de la transición, donde el trabajo de la tierra se celebra con la cosecha y los sabores regionales ganan protagonismo.

¿Vas a recorrer Neuquén en otoño? Seguí estos consejos

Si vas a recorrer la provincia de Neuquén en esta época, recordá que los días son más cortos y las noches frescas. Es la temporada ideal para el turismo fotográfico, el senderismo y, sobre todo, para bajar el ritmo y contemplar.

El otoño en Neuquén es una invitación simple, pero poderosa: venir, recorrer y dejar que el paisaje haga lo suyo.