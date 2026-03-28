Una pérdida de gas generó alarma durante la madrugada en el centro de Cipolletti. El episodio se registró minutos después de las 4 en una vivienda ubicada sobre la calle Miguel Muñoz, entre San Martín y Roca.

El fuerte olor a gas fue advertido por vecinos, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Personal de Bomberos y de la empresa Camuzzi acudió al lugar para controlar la situación.

Intervención de Bomberos y detección del origen

Una dotación de Bomberos inspeccionó el domicilio y localizó la fuga en uno de los nichos de conexión domiciliaria. Tras una revisión, se constató que faltaba el medidor de gas.

Según se informó, el dispositivo había sido removido del lugar, lo que provocó la pérdida. La maniobra, realizada sin conocimientos técnicos, generó un riesgo potencial para los residentes del sector.

Robo del medidor y modalidad delictiva

El medidor fue sustraído presuntamente con fines de reventa de materiales, principalmente cobre. Este tipo de robos implica la inutilización del resto del dispositivo, que suele ser descartado.

De acuerdo a fuentes intervinientes, se trata del primer caso registrado en la temporada en la ciudad.

Situación controlada y servicio a normalizar

El peligro fue controlado en pocos minutos gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia. No se reportaron personas afectadas.

Para restablecer el suministro de manera segura, será necesario instalar un nuevo medidor en el domicilio afectado.