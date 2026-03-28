Los cortes de tránsito comenzaron este sábado y marcaron el inicio de una nueva etapa de obras en Avenida Mosconi que impactarán de manera directa en uno de los sectores más transitados de la conexión interprovincial entre Neuquén y Cipolletti.

Se trata de la intervención en el denominado “sector 6”, un punto clave que vincula la Avenida Mosconi con los puentes carreteros. Los trabajos implicarán modificaciones importantes en la circulación, especialmente en el acceso hacia el conocido “puente viejo”.

En esta primera fase, quedó interrumpido el tránsito en el sentido de salida desde Neuquén hacia Cipolletti, con afectación directa sobre la colectora de la avenida. El corte se mantendrá durante un plazo estimado de 60 días, período en el que los conductores deberán utilizar desvíos para llegar al puente.

Quienes circulen en sentido Oeste-Este deberán desviarse antes del ingreso, girando por calle Aguado y continuando por Lázaro Martín, continuación de Obrero Argentino. Como alternativas, también se habilitaron calles como Río Uruguay y Lules, recientemente asfaltadas para absorber el incremento del tránsito.

“Vamos a tener esta obra por 60 días y queda impedida la circulación en ese tramo, pero todos los vehículos van a poder seguir accediendo al puente mediante los desvíos previstos”, explicó la subsecretaria de Infraestructura del municipio, Mariel Bruno, en AM550.

La intervención forma parte de la etapa 6 de un proyecto integral que busca mejorar la conexión entre la Avenida Mosconi y los puentes carreteros. Al igual que en el tramo central —entre Gatica y Linares—, las tareas se desarrollarán durante las 24 horas para cumplir con el plazo total de ejecución, estimado en 12 meses.

¿Cómo continuarán las obras?

Una vez finalizada esta primera etapa, se prevé un período sin interrupciones antes de avanzar con nuevos cortes. El siguiente afectará el sentido contrario, desde Cipolletti hacia Neuquén, y está previsto para dentro de aproximadamente 90 días.

En paralelo, continúa vigente la restricción en el tramo central de la avenida, por lo que durante las próximas semanas la ciudad convivirá con dos sectores de alta circulación con tránsito reducido, lo que demandará especial atención por parte de los conductores.