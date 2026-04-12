Durante la mañana de este sábado, un grupo de turistas que viajaba por la provincia de Santa Cruz realizó su buena acción del día. Detuvieron la marcha para ayudar a una cría de guanaco que había quedado atrapada en el alambrado de un campo a la vera de la Ruta Nacional 40.

En medio del típico paisaje otoñal de la estepa de la Patagonia, con el viento y los coirones como protagonistas principales, una escena solidaria quedó registrada en video y emocionó a todos en las redes sociales porque la historia tuvo un final feliz

El tramo de la Ruta Nacional 40 entre El Calafate y El Chaltén

Tal como puede observarse ene le video, grabado en un tramo de la Ruta Nacional 40 entre las localidades santacruceñas de El Calafate y El Chalten, un chulengo (nombre que reciben las crías de guanaco) quedó atrapado en un alambrado al intentar saltarlo y no pudo liberarse por sus propios medios. Mientras más lo intentaba, más se atoraba.

Solidaridad en un momento clave para liberar al guanaco atrapado

Al divisar al pobre animal atrapado entre el alambre, un grupo de turistas detuvo su marcha y no dudó en ayudarlo. Con mucho cuidado, al menos tres personas se acercaron para asistir al chulengo. Todo el procedimiento debió realizarse con la dosis justa de paciencia y dedicación para no asustarlo aún más.

Después de unos minutos, lograron desengancharlo. Ya sin un alambre que se lo impida, la cría de guanaco pudo volver a su hábitat natural, a la estepa patagónica.

No se trata de un hecho aislado

El video fue compartido por Señal Calafate, desde su cuenta de Instagram y diversos portales como Mejor Informado se hicieron eco de la publicación. A raíz de la ternura y de la fragilidad de la cría del guanaco, el posteo despertó todo tipo de reacciones: hubo usuarios que celebraron el gesto de los turistas solidarios. Otros destacaron la importancia proteger y asistir a la fauna silvestre de nuestra región.

Especialistas destacan que situaciones como las que experimentó este joven guanaco no son hechos aislados. Los alambrados en las zonas rurales de la Patagonia suelen representar riesgos para las crías de animales que, dada su inexperiencia, no saben cómo sortear esos límites.