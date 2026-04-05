Sin caer en lugares comunes, entre los animales pareciera que el amor no entiende de especies. Y eso es lo que demostró esta gata que, con instinto maternal, le brindó calor a la única cría de puma que sobrevivió a un impacto fatal en Villa La Angostura.

Este jueves, en el arranque de la Semana Santa, una triste noticias conmovió a todos en las redes sociales. En especial a los amantes de los animales: tras ser impactada en la ruta, una puma hembra perdió casi todas sus crías

Todo sucedió en el empalme de la Ruta 40 con la Ruta 237. Pero en medio de la tragedia, y gracias a la rápida intervención de una familia, ocurrió un milagro.

Un cachorro de puma que recibió asistencia del veterinario Sergio Sánchez y su equipo logró sobrevivir. Además del entorno controlado y el seguimiento de los profesionales, hubo una jugadora clave en su recuperación.

El cachorro de puma este sábado 4 de abril que continúa tomando leche cada dos horas

La lucha de un verdadero ‘pequeño guerrero’

“Tengo lágrimas de felicidad. Atropellaron a una mamá puma. Murieron ella y tres cachorros. Gracias a una familia de gran corazón pudimos salvar a este pequeño guerrero y ahora se está recuperando con el cariño de una gata”, escribió la anestesista Lorena Sosa. Dato color: la canción elegida para musicalizar el posteo: "Born Again" (que en inglés significa nacer de nuevo) del grupo británico Black Sabbath.

Tal como puede verse en un posteo de Facebook publicado por el Centro Médico Veterinario Angostura, una gatita adoptó al cachorro huérfano y, sin importar las diferencias de especies, le brindó calor.

Alegría y cautela por el futuro del cachorro de puma

“Evoluciona muy bien por ahora. Igualmente hay que ser cautos porque es prematuro”, indicó el médico veterinario Sergio Sánchez en diálogo con Mejor Informado.

Si todo continúa como hasta el momento, el puma no podrá ser reinsertado en la Naturaleza. Consultado por cuál podría ser su destino, el titular del Centro Médico Veterinario Angostura indicó que lo más probable es que termine en un santuario. Y la Asociación de Parques Nacionales ya se está encargando de buscarle un lugar al cachorro sobreviviente.