En la jornada previa a un nuevo fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes marcado por el descenso de temperatura, viento fuerte y precipitaciones aisladas en distintas localidades de la provincia de Neuquén. En la zona cordillerana el otoño arrancó con todo: podrían registrarse lluvias y nevadas débiles hacia la noche.

Cómo estará el clima este viernes en la ciudad de Neuquén

La capital neuquina tendrá un viernes fresco e inestable. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará los 6°C y la máxima llegará a los 13°C.

Durante gran parte del día el cielo permanecerá parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias débiles y ráfagas de viento del sudoeste que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar.

Pronóstico para Zapala: viento y lluvias aisladas

En Zapala se espera una jornada fría, con temperaturas bajas desde temprano y viento persistente durante toda la tarde.

El SMN prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones aisladas. La máxima se ubicará cerca de los 12°C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar velocidades intensas en sectores abiertos de la meseta.

Chos Malal tendrá un viernes inestable y con bajas temperaturas

El norte neuquino también sentirá el ingreso de aire frío. En Chos Malal el viernes estará marcado por nubosidad variable y lluvias débiles durante distintos momentos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 10°C, con viento fuerte del sector sudoeste y posibles ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora en áreas rurales y rutas de la región.

San Martín de los Andes: lluvias y posible nieve en zonas más elevadas

La cordillera neuquina continuará con tiempo inestable. Para San Martín de los Andes el pronóstico indica lluvias intermitentes, ambiente frío y cielo cubierto durante buena parte del viernes.

Las temperaturas se mantendrán bajas y no se descarta la caída de nieve débil en sectores elevados hacia la noche, especialmente en caminos de montaña y pasos cordilleranos.

Villa La Angostura espera un viernes muy frío y húmedo

Villa La Angostura tendrá condiciones similares al resto de la zona cordillerana, con lluvias persistentes, viento y sensación térmica baja.

El viernes estará dominado por abundante nubosidad y temperaturas que se moverán entre los 2°C y los 9°C. En sectores cercanos a la montaña podrían registrarse precipitaciones mezcladas con nieve durante las últimas horas del día.