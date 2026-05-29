En el marco de un otoño típicamente patagónico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 29 de mayo una jornada estable en gran parte de la provincia de Neuquén. Habrá regiones con mañanas muy frías, cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables durante la tarde. En la zona cordillerana persistirá el ambiente fresco, aunque no se esperan fenómenos intensos para el cierre de la semana.

Neuquén capital: viernes agradable y con poco viento

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada mayormente cubierta durante gran parte del día, aunque con momentos de sol hacia la tarde. La temperatura mínima rondará los 0 grados y la máxima alcanzará los 17 grados, con viento leve del oeste y ráfagas bajas.

Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni alertas meteorológicas para la capital provincial.

Zapala: aire frío desde temprano y tarde más templada

Zapala tendrá un viernes con amplitud térmica marcada. La mañana comenzará con temperaturas cercanas al punto de congelación y heladas aisladas en sectores rurales.

Durante la tarde el termómetro podría ubicarse cerca de los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y viento moderado. Las condiciones seguirán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Chos Malal: tiempo estable y cielo parcialmente cubierto

En el Norte neuquino, Chos Malal atravesará una jornada fría durante las primeras horas del día, aunque con ascenso térmico hacia la tarde.

El SMN prevé una máxima cercana a los 15 grados y una mínima de 1 grado, con nubosidad variable y viento leve. Tampoco se esperan lluvias para la región.

San Martín de los Andes: fresco en la cordillera y nubosidad variable

La localidad cordillerana tendrá un viernes típicamente otoñal, con ambiente frío desde la mañana y cielo mayormente cubierto en distintos momentos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 10 grados, mientras que el viento se mantendrá débil. No se descartan algunas lloviznas aisladas hacia la noche, aunque las probabilidades son bajas.

Villa La Angostura: jornada fría y con posibles lloviznas aisladas

Villa La Angostura continuará con temperaturas bajas y elevada humedad, en una jornada donde predominará el cielo cubierto.

La mínima prevista será cercana a 1 grado y la máxima alcanzará los 8 grados. Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones débiles y aisladas en sectores de montaña, aunque sin alertas vigentes.