Con la llegada del otoño, los paisajes se tiñen de colores únicos. Esta época del año es ideal para realizar turismo de naturaleza a lo largo de todas las regiones de la Argentina. Las temperaturas descienden y se vuelven más amenas para actividades como senderismo y trekking en los Parques Nacionales.

La vegetación varía hacia tonos más rojizos, naranjas y amarillos, algo que genera postales únicas, mientras que en zonas del norte las lluvias comienzan a ceder, facilitando los accesos y volviendo más aptos los senderos y áreas de uso público, destacan desde la Administración de Parques Nacionales (APN), tal como reproduce la Agencia Noticias Argentinas.

Cuáles son los cinco Parques Nacionales ideales para disfrutar en otoño 2026

Parque Nacional Calilegua

El Parque Nacional Calilegua se extiende sobre las laderas orientales de las sierras homónimas, en la provincia de Jujuy. Esta joya, que forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas (UNESCO), invita a explorar sus profundos valles y quebradas cubiertos por una vegetación exuberante.

Se trata de una excelente opción para practicar el senderismo, ya que cuenta con más de diez recorridos pedestres, y el avistaje de aves y fauna en general. Posee áreas recreativas, miradores, sanitarios y área de acampe libre y gratuito.

Debido que está atravesada por la Ruta Provincial 38, el área puede recorrerse también en vehículo, siendo posible aprovechar el hospedaje y los servicios turísticos en localidades cercanas como Calilegua y Libertador General San Martín, al sur, o San Francisco del Valle, al norte.

Parque Nacional Mburucuyá

Ubicado en la gran depresión del Iberá, el Parque Nacional Mburucuyá conserva muestras de tres ecorregiones que convergen: el Chaco Húmedo, con su densa vegetación; el Espinal, más seco y espinoso; y la Selva Paranaense, hogar de una rica biodiversidad.

Además, el área es vecina a la localidad de Mburucuyá, que fue reconocida como Cuna del Chamamé y cuenta con un Museo y circuitos temáticos vinculados a este estilo musical declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Dentro del área protegida viven más de 300 especies y cuenta con cuatro senderos para atravesar diversos ambientes junto a su flora y fauna asociada. Ofrece también áreas de recreación, picnic y acampe para pasar tanto el día como la noche, junto con servicios varios para la estadía.

Parque Nacional Pre-Delta

El descenso de temperaturas en este lugar trae aire fresco para recorrer sus senderos o aventurarse en una salida en kayak. Distintos senderos permiten adentrarse entre bosques ribereños y ambientes acuáticos, así como sectores de pastizal y vegetación propia del Espinal, donde puede observarse la gran diversidad de aves.

Además, se puede disfrutar del día en el área de picnic o recreativa diurna La Jaula, equipada con fogones o parrilleros, mesas y bancos. El Parque cuenta con área de acampe agreste gratuito con fogones y baños. Como alternativas se suma la oferta de servicios en la vecina localidad de Diamante, ubicada a solo 4,5 km del Parque y donde se pueden realizar múltiples actividades náuticas, recreativas y culturales.

Parque Nacional Los Arrayanes - Nahuel Huapi

Esta área protegida, dentro de la localidad neuquina de Villa La Angostura, conserva ejemplares de arrayanes con más de 650 años de edad y una altura superior a los 15 metros, y permite adentrarse en un bosque lleno de matices entre tonos verdes y canela.

Un dato a destacar es que hay diversos destinos turísticos consolidados en zonas cercanas: la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, la mencionada Angostura y Villa Traful, entre otras localidades que cuentan con una amplia oferta de alojamiento y servicios.

Además, se pueden sumar actividades y recorridas en diversos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyos lagos, senderos, áreas recreativas y de acampe suman múltiples opciones para complementar la experiencia del bosque de arrayanes.

Parque Nacional Tierra del Fuego

Esta es el área protegida más austral de la Argentina y resguarda bosques andino-patagónicos donde el tramo final de la Cordillera de los Andes se junta con el mar en el Canal de Beagle, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico Sur.

En otoño, el espectáculo de las lengas toma lugar comenzando a tornar rojizas las laderas montañosas que enmarcan el Parque Nacional Tierra del Fuego. Ofrece variadas actividades y servicios a los visitantes, tales como senderismo de baja y alta dificultad, excursiones náuticas y playas, áreas recreativas y gastronomía.

En el caso de no querer pernoctar en las áreas de acampe libre, la cercana ciudad de Ushuaia es el principal centro urbano de la isla y un destino turístico en sí mismo, que cuenta con un múltiples alternativas para complementar la visita al área protegida.