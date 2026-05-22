Villa La Angostura empezó a mostrar este jueves una parte del ambicioso plan vial que busca transformar la circulación dentro de la localidad y mejorar los accesos en una de las zonas turísticas más importantes de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Javier Murer inauguraron 18 cuadras de asfalto y cordón cuneta, obras que forman parte de un programa más amplio que prevé alcanzar 100 cuadras pavimentadas en distintos sectores de la villa antes de la próxima veda climática de 2027.

Los barrios donde avanzará el asfalto

Durante el acto, Figueroa explicó que el plan apunta a mejorar sectores donde históricamente hubo problemas de acceso y circulación, especialmente en invierno.

“Villa La Angostura es una de las ciudades más lindas del mundo”, afirmó el mandatario, aunque remarcó que el crecimiento también debe llegar a los barrios. Por eso, indicó que se reorientaron recursos para pavimentar zonas como El Mallín y Las Piedritas.

Según informó, ya se firmaron acuerdos con el municipio para comenzar nuevas obras apenas finalice la veda climática.

Además de las cuadras que actualmente están en ejecución en la zona céntrica, el proyecto contempla nuevos pavimentos y accesos para distintos puntos de la localidad.

“Si sumamos todas las cuadras pavimentadas y las que están en obra antes que comience la nueva veda del año que viene, pensamos contabilizar 100 cuadras de asfalto en la villa”, sostuvo.

El plan para mejorar las rutas más transitadas

Otro de los anuncios centrales estuvo vinculado a las rutas utilizadas por vecinos, turistas y transporte de carga.

Figueroa confirmó que la provincia solicitó al gobierno nacional el traspaso de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 231, en el tramo comprendido entre el paso internacional Paso Internacional Cardenal Samoré y la intersección con la ruta 237.

El objetivo es avanzar con mejoras en sectores donde hoy existen curvas peligrosas y complicaciones de tránsito.

“No se puede hacer de doble vía porque no entra, pero sí una tercera en algunas curvas que son muy peligrosas”, explicó el gobernador.

Menos tránsito pesado dentro de la villa

Las obras también apuntan a modificar la circulación dentro de Villa La Angostura para aliviar el tránsito en el centro y ordenar el ingreso de camiones.

En ese sentido, el gobernador mencionó la continuidad de los trabajos para avanzar con la circunvalación, una obra clave para evitar que el transporte pesado atraviese la avenida principal de la localidad.

A eso se suma la intención de completar el tramo que conecta la Ruta de los Siete Lagos con Río Minero y la ruta 237, además de las mejoras en la estación de servicio de YPF ubicada sobre ese corredor.

Con nuevas cuadras asfaltadas, obras proyectadas y cambios en rutas estratégicas, la localidad busca prepararse para acompañar el crecimiento urbano y turístico de los próximos años.