Con paisajes nevados, montañas, lagos y una de las postales más buscadas de la Patagonia, Villa La Angostura volvió a convertirse en el centro de atención, esta vez por una oportunidad laboral que despertó interés dentro y fuera de Neuquén.

La Municipalidad abrió un concurso público para incorporar tres operarios de tareas generales y ya comenzó la recepción de documentación para quienes quieran postularse a trabajar en la localidad cordillerana.

La convocatoria fue aprobada mediante el Decreto N.º 1191/2026 y apunta a cubrir tres cargos vacantes dentro del municipio.

Qué tareas deberán realizar los nuevos empleados

Según se informó oficialmente, los puestos estarán destinados a trabajos de mantenimiento urbano y servicios generales dentro de la ciudad.

Entre las principales funciones aparecen el barrido y limpieza de calles y espacios públicos, tareas de mantenimiento en edificios municipales, colaboración en trabajos de volteo y el uso de herramientas, equipos y maquinaria.

Además, los operarios deberán asistir en distintas tareas requeridas por el área municipal.

Los requisitos para postularse

La Municipalidad detalló que los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios para poder participar del concurso.

Entre ellos figuran tener estudios secundarios completos, presentar currículum actualizado, certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales, libre deuda alimentaria y municipal, además de la constancia de no estar inscripto en el Registro Provincial de Violencia.

También valorarán experiencia en manejo de maquinaria vial y pesada, conocimientos de albañilería, electricidad y mantenimiento general, además de contar con licencia de conducir categoría E2.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse

La documentación deberá presentarse en sobre cerrado en mesa de entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura.

El plazo para inscribirse comenzó el 18 de mayo y se extenderá hasta las 9 de la mañana del próximo 27 de mayo.

La búsqueda aparece en momentos en que muchas personas vuelven a mirar hacia el sur en busca de trabajo, estabilidad y una vida rodeada de naturaleza, en una de las ciudades turísticas más elegidas de la Patagonia argentina.