Voces que regresan: la comunidad Atreuco recibió audífonos que mejorarán la calidad de vida de los vecinos

En la comunidad Atreuco, en plena ruralidad neuquina, un gesto sencillo puede cambiarlo todo: volver a escuchar una voz, una conversación familiar, el sonido del viento o el llamado de un ser querido. Detrás de esa posibilidad, hay una política pública que pone en el centro a las personas y que entiende que la igualdad también se construye garantizando derechos en los lugares más alejados de la Provincia.

En un nuevo trabajo articulado entre el Gobierno de Neuquén, organizaciones civiles y equipos territoriales, se concretó la entrega de 12 audífonos a integrantes de la comunidad Atreuco que presentan hipoacusia y no contaban con los medios económicos para acceder a estos dispositivos fundamentales para mejorar su calidad de vida.

La mayoría de las personas beneficiarias son adultos mayores, para quienes recuperar la audición significa volver a vincularse plenamente con su entorno cotidiano y social. También fueron equipados un joven y una niña, en una acción especialmente pensada para fortalecer sus trayectorias educativas y garantizar procesos de inclusión más eficaces, respetuosos y con igualdad de oportunidades.

La acción forma parte de una estrategia sostenida del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que busca acercar respuestas concretas a las poblaciones rurales más vulnerables, fortaleciendo la presencia del Estado en territorio y promoviendo una mirada integral de inclusión y accesibilidad.

El trabajo comenzó hace más de un año con operativos de detección, diagnóstico y acompañamiento en distintas comunidades rurales. A partir de esa tarea territorial, realizada por la Subsecretaría de Discapacidad junto con la Fundación Salud para Todos y la Red de Escucha Comunitaria de San Martín de los Andes, se identificaron en total 140 personas con discapacidad en toda la Provincia y se avanzó en la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de las gestiones necesarias para garantizar el acceso a audífonos.

Para realizar estos diagnósticos en zonas alejadas, los equipos técnicos utilizaron dispositivos portátiles de vanguardia que permiten efectuar estudios auditivos sin necesidad de cabinas especiales, facilitando el acceso a la detección de hipoacusia en contextos rurales y ampliando la llegada del sistema de salud a comunidades donde históricamente existieron barreras de accesibilidad.

Operativo territorial permitió detectar y asistir a vecinos rurales con dificultades auditivas.

“Estamos terminando un trabajo que arrancamos hace un tiempo identificando a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Les hemos entregado el CUD y articulamos con la Fundación Salud para Todos y con la Red de Escucha Comunitaria para llegar hoy a concretar la entrega de audífonos en la comunidad”, expresó el coordinador de la subsecretaría de Discapacidad, Gastón D’Angelo.

La experiencia también refleja el valor de la organización comunitaria y el compromiso solidario. Alejandra Silva, coordinadora de la Red de Escucha Comunitaria de San Martín de los Andes y persona con hipoacusia, destacó el impacto humano de este tipo de iniciativas.

“Trabajamos haciendo diagnóstico en territorio y gracias al banco solidario de audífonos, donde vecinos donan equipos nuevos o usados, podemos ayudar a personas que no tienen acceso”, señaló. Además, recordó que “hace un año firmamos un convenio que articula a Escucha Comunitaria y el Gobierno, y hoy estamos cerrando ese ciclo con resultados concretos para las familias”.

Desde la comunidad Atreuco, el lonco Sergio Jara expresó su agradecimiento por una política que llega a quienes más lo necesitan. “Estamos agradecidos porque hay gente que no tiene los medios para comprarse un audífono”, afirmó.

En una provincia extensa y diversa como Neuquén, el despliegue territorial del Ejecutivo se vuelve clave para detectar necesidades, construir vínculos y acercar soluciones concretas a cada comunidad, priorizando la cercanía, la escucha y el trabajo conjunto con organizaciones civiles para reducir desigualdades y garantizar derechos.

Más allá de la tecnología o de la entrega de dispositivos, la iniciativa representa la posibilidad de recuperar autonomía, fortalecer vínculos y mejorar la vida cotidiana de personas que durante años convivieron con barreras para comunicarse.



