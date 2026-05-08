Apenas días después de confirmar que será candidata a gobernadora el año próximo, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, publicó en sus redes sociales dos fotos que la muestran junto a Gustavo Gennuso, el exintendente de Bariloche excluido de la conducción de Juntos Somos Río Negro. La aparición de las imágenes en el despacho de la municipalidad y caminando juntos por la plaza principal ante el reflejo del sol, no son de hoy y mucho menos casuales. Salieron a la luz justo en la misma jornada en que Alberto Weretilneck salió a cruzarlo con dureza por sus críticas sobre el vínculo del gobernador con Walter Cortés. En la política nadie cree en las casualidades.

El movimiento generó ruido inmediato puertas adentro del oficialismo provincial. Sobre todo porque Gennuso viene de quedar en el centro de una pelea feroz con Weretilneck, luego de cuestionar públicamente el acercamiento del gobernador al actual intendente de Bariloche. El exjefe comunal andino no ocultó su malestar por el respaldo político que Cortés recibió desde Viedma y eso detonó una respuesta explosiva del mandatario provincial.

"Es una cuestión de envidia", disparó Weretilneck ante la prensa. Incluso fue más allá y aseguró que el problema de Gennuso "es más de psicólogo que otra cosa". Las frases cayeron como una bomba dentro del escenario político rionegrino y dejaron expuesta una ruptura que ya nadie intenta disimular.

Sin embargo, mientras el gobernador endurecía el tono, Soria, con el visto bueno del de Gennuso, decidió mostrar algo mucho más potente que una declaración: una foto política. La intendenta roquense publicó el encuentro acompañado de un mensaje cargado de contenido territorial y estratégico. Hablaron de Bariloche, de Roca, de rutas, de obras millonarias, de turismo, de fruticultura y de desarrollo económico. Pero detrás de ese discurso institucional apareció otra lectura inevitable: dos dirigentes con peso propio empezaron a exhibir sintonía en medio de la decisión del oficialismo provincial de que históricos como él y el vicegobernador Pedro Pesatti de dejarlos afuera en la renovación de autoridades.

Y el dato no es menor. Porque Soria no publicó cualquier reunión. Lo hizo apenas días después de blanquear su intención de competir por la gobernación en 2027. Por eso, en los pasillos políticos, la aparición pública de Gennuso junto a ella fue leída como mucho más que un encuentro de agenda.

De hecho, la propia publicación de la intendenta dejó varias señales. "Roca y Bariloche son ejes estratégicos para el desarrollo económico de Río Negro", escribió Soria. Y además habló de "cuentas pendientes" de los gobiernos provincial y nacional con ambas ciudades. El mensaje sonó medido, pero filoso. Sobre todo porque puso sobre la mesa reclamos históricos por obras estructurales, infraestructura vial y servicios básicos. Y en medio del llanto desesperado de Roca por el respaldo permanente del gobierno provincial a Cipolletti.

Mientras tanto, Gennuso también dejó definiciones que alimentaron las especulaciones. El exintendente barilochense habló de impulsar "transformaciones reales y sostenibles" y volvió a mostrarse activo políticamente a través de la Fundación Mapa, desde donde intenta mantener volumen propio luego de su salida del poder municipal.

Además, el contexto convirtió la publicación en un gesto todavía más fuerte. La reunión había ocurrido días atrás, pero Soria eligió hacerla pública exactamente cuando Weretilneck y Gennuso quedaron enfrentados cara a cara. En política, los tiempos son tan importantes como las palabras. Y la sincronización de la publicación encendió todas las alarmas.

La foto, lejos de pasar desapercibida, terminó funcionando como una señal de alto voltaje político. Porque en Río Negro todos entendieron lo mismo: la carrera hacia 2027 ya empezó.