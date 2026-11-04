Un hueso de dinosaurio que permaneció durante millones de años bajo tierra salió a la luz en una cantera de Cinco Saltos. El hallazgo se produjo mientras la empresa Edhipsa realizaba tareas en el lugar. Los trabajadores advirtieron la presencia del material y dieron aviso a las autoridades provinciales, lo que permitió activar el operativo para recuperar la pieza sin dañarla.

El fósil pertenece a un titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello y cola largos que habitó distintos territorios del planeta durante millones de años. Algunas especies alcanzaron dimensiones extraordinarias y dejaron en la Patagonia un registro fósil de gran importancia para la investigación científica.

El rescate fue coordinado por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio y Museos, junto con la Secretaría de Minería y especialistas del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca. La pieza se encuentra actualmente bajo resguardo y será analizada por investigadores autorizados, que buscarán establecer con mayor precisión su origen y sus características.

"Cada hallazgo paleontológico es una oportunidad para conocer un poco más la historia de nuestro territorio. Pero para que ese conocimiento sea posible, primero tenemos que garantizar que los fósiles sean recuperados y preservados de manera adecuada. En este caso fue fundamental el aviso de los trabajadores de la cantera y la articulación entre los distintos organismos y especialistas que intervinieron en el rescate", destacó Pablo Chafrat, director de Patrimonio y Museos de Río Negro.

El estado de conservación de la pieza representa una nueva oportunidad para profundizar el conocimiento sobre los animales que habitaron la región. Su estudio podrá aportar información sobre la anatomía y evolución de estos dinosaurios, además de ofrecer pistas sobre los ecosistemas en los que vivieron.

Chafrat también destacó el trabajo de los equipos científicos y técnicos que participaron del procedimiento. "Río Negro cuenta con profesionales muy capacitados, muchos de ellos formados en universidades públicas de nuestra región, que llevan adelante una tarea fundamental para proteger este patrimonio. Detrás de cada pieza hay un trabajo científico, técnico y colectivo que permite transformar un descubrimiento en conocimiento para toda la comunidad", sostuvo.

El rescate es el primer paso de un proceso que continuará con el análisis del fósil. Desde la Secretaría de Cultura señalaron que trabajan en la protección del patrimonio paleontológico provincial mediante la articulación con museos, organismos públicos e instituciones científicas. El objetivo es preservar estos testimonios de millones de años de historia, estudiarlos y, posteriormente, compartirlos con la comunidad.