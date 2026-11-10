Los bidones de agroquímicos que quedan después de las tareas rurales tienen un destino específico y no pueden terminar en cualquier lugar. Para evitar que se acumulen en los campos, sean quemados o vuelvan a utilizarse de manera indebida, Río Negro pondrá en marcha una nueva campaña itinerante de recepción de envases vacíos de fitosanitarios. El operativo recorrerá ocho localidades entre noviembre y diciembre y permitirá a los productores entregar esos residuos dentro del circuito habilitado.

La iniciativa es coordinada por CampoLimpio, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y los municipios. El cronograma comenzará el 19 de noviembre en Luis Beltrán, Chimpay y Río Colorado, continuará en Viedma y Villa Regina y llegará también a Ingeniero Huergo, Cipolletti y Allen.

No se trata solamente de juntar bidones. La campaña apunta a que los envases tengan un tratamiento adecuado y puedan ser incorporados a un circuito formal de gestión, con controles sobre su traslado y destino final. La obligación alcanza a los productores que utilizan fitosanitarios y está contemplada en la Ley Nacional 27.279.

En esta oportunidad se recibirán envases tipo A, aquellos que pueden someterse a lavado. Deberán presentarse con triple lavado o lavado a presión y perforados para impedir que vuelvan a utilizarse. Una vez entregados, serán trasladados por un transportista habilitado hasta el operador autorizado L.P. S.R.L., donde continuarán el tratamiento correspondiente.

Uno de los beneficios para quienes participen es la posibilidad de obtener el Certificado Ambiental CampoLimpio, que acredita la entrega y gestión responsable de los envases. Para solicitarlo deberán informar el CUIT, nombre completo y correo electrónico.

La campaña también busca evitar una práctica que representa un riesgo ambiental: dejar los bidones dispersos en los establecimientos rurales, quemarlos o darles un uso diferente al previsto. Para eso, cada jornada contará con personal capacitado, elementos de protección, contenedores adecuados y medidas de seguridad e higiene. Además, se brindará información sobre separación de residuos y prevención de riesgos.

Durante la primera etapa de 2026, el sistema llegó a ocho localidades y registró una participación sostenida del sector productivo. En Viedma, por ejemplo, se entregaron 4.274 envases de categorías A y B, que representaron más de 1.868 kilos de material incorporado al circuito formal.

El cronograma de recepción

Luis Beltrán : 19 y 20 de noviembre.

: 19 y 20 de noviembre. Chimpay : 19 y 20 de noviembre.

: 19 y 20 de noviembre. Río Colorado : 19 y 20 de noviembre.

: 19 y 20 de noviembre. Viedma : 25, 26 y 27 de noviembre.

: 25, 26 y 27 de noviembre. Villa Regina : 2, 3 y 4 de diciembre.

: 2, 3 y 4 de diciembre. Ingeniero Huergo : 3 y 4 de diciembre.

: 3 y 4 de diciembre. Cipolletti : 10 y 11 de diciembre.

: 10 y 11 de diciembre. Allen: 10 y 11 de diciembre.

La entrega no depende exclusivamente de estas jornadas. Los productores pueden llevar sus envases durante todo el año a los Centros de Almacenamiento Transitorio habilitados. La campaña itinerante busca acercar esa posibilidad a las distintas regiones productivas y evitar que los residuos de la actividad agropecuaria se conviertan en un problema ambiental que termine pagando toda la comunidad.