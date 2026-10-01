Más de 20 años después de que la contaminación por plomo comenzara a ocupar un lugar central en la agenda de San Antonio Oeste, el reclamo vuelve a cruzar las fronteras. La Comisión Multisectorial por la Problemática del Plomo fue invitada a exponer el caso local en la Semana Iberoamericana de la Prevención de la Intoxicación por Plomo, un encuentro que reunirá a especialistas y organizaciones vinculadas con la salud ambiental.

La invitación fue realizada por la doctora Susana García, una de las profesionales que estuvo vinculada con los primeros estudios sobre la presencia de plomo en la población de la localidad. Para la Multisectorial, la convocatoria representa un reconocimiento al trabajo que viene realizando desde hace más de dos décadas y una oportunidad para volver a poner el caso de San Antonio Oeste frente a especialistas internacionales.

El problema comenzó a estudiarse con mayor profundidad en 2005, cuando se realizó un relevamiento sobre los niveles de plomo en sangre de unos 200 niños escolarizados. Según recordó Maite Narvarte, integrante de la organización, los resultados mostraron que los chicos continuaban expuestos al contaminante pese a que la actividad que había generado los residuos ya había terminado y las escorias permanecían a cielo abierto.

La situación derivó en distintas acciones de remediación y San Antonio Oeste fue incluido, junto con otros dos casos del país, entre los sitios considerados prioritarios para la remediación. Sin embargo, desde la Multisectorial sostienen que el problema todavía no está resuelto. “Todavía estamos expuestos a esas escorias que tienen plomo, y no solo plomo, sino también cadmio y arsénico”, afirmó Narvarte.

Uno de los principales reclamos apunta justamente a completar la remediación de los sectores afectados. La organización sostiene que recuperar esas tierras no solo permitiría reducir la exposición de la población a los contaminantes, sino que también abriría la posibilidad de utilizar esos espacios para el crecimiento de San Antonio Oeste. “Se podría pensar en que esa zona remediada puede realmente transformarse en un sitio de expansión poblacional”, planteó Narvarte.

Mientras tanto, la Multisectorial también reclama información sobre un nuevo plan de remediación que, según indicó, se estaría preparando. Sus integrantes participaron de reuniones en el Concejo Deliberante y ofrecieron contactos de universidades y organismos científicos para colaborar, pero aseguran que actualmente no tienen información sobre cómo avanzaron esas gestiones.

Ahora, con la participación en el foro internacional, la organización volverá a poner sobre la mesa una problemática que comenzó a instalarse hace más de dos décadas. San Antonio Oeste llevará nuevamente su historia de contaminación por plomo ante especialistas de Iberoamérica, mientras en la localidad continúa el reclamo para que los trabajos de remediación lleguen a una solución definitiva.