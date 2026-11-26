Alberto Weretilneck consiguió una pieza clave para sostener su apuesta por las rutas nacionales 22 y 151: el directorio de FONPLATA aprobó un crédito de hasta 60 millones de dólares que permitirá financiar la segunda etapa de recuperación de ambos corredores. Está semana se firmaron los contratos para la primera parte con los 10 mil millones de pesos del acuerdo con Oldelval.

La aprobación del préstamo representa mucho más que una operación financiera. Es el primer gran respaldo económico internacional para una decisión política que Weretilneck presentó como un cambio de época: que Río Negro deja de esperar respuestas de Nación y asume el control de dos rutas fundamentales para la producción, el transporte y la conexión entre las localidades del Alto Valle y el resto de la provincia.

La Provincia aceptó hacerse cargo de 518 kilómetros de corredores nacionales durante 20 años. El problema era evidente: recibía la responsabilidad de administrar rutas muy deterioradas, pero sin una transferencia de fondos nacionales que alcanzara para financiar su recuperación. La autonomía llegaba con una factura millonaria.

A partir de allí comenzó otra negociación. El 29 de octubre, Weretilneck consiguió avanzar con las actas de toma de posesión parcial de 337,62 kilómetros, una instancia que permitió destrabar sectores condicionados por los contratos de la UTE CPC-CN Sapag. Ese paso administrativo resultó fundamental para liberar intervenciones que permanecían pendientes y avanzar con trabajos largamente reclamados, entre ellos los vinculados con Puente 83 en la Ruta 22 y la Ruta 151, puerta de entrada a Vaca Muerta.

Mientras tanto, el Gobierno provincial ya había puesto en marcha una primera etapa de reparaciones. Se firmaron contratos para intervenir aproximadamente 321 kilómetros de las rutas 22 y 151, con una inversión cercana a los $10.000 millones. Las empresas comenzaron a quedar a cargo de trabajos de emergencia, mientras la Provincia negociaba el financiamiento necesario para encarar una segunda fase, mucho más ambiciosa.

Ahora, con la aprobación de FONPLATA, esa estrategia consiguió un respaldo decisivo. El crédito tendrá un plazo de devolución de 25 años y cuenta con la garantía del Gobierno nacional, que había sido otorgada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a fines de septiembre.

Los primeros desembolsos están estimados para enero o febrero de 2027, aunque todavía deberán completarse los pasos administrativos para formalizar la operación.

Pero hay un mecanismo financiero que merece especial atención. Río Negro podrá adelantar recursos propios para ejecutar las obras y luego compensar esos gastos con los desembolsos del organismo internacional.

En otras palabras, la Provincia no necesariamente tendrá que esperar a que lleguen los dólares para comenzar cada intervención. La herramienta le permitirá ganar margen operativo, aunque también la obligará a disponer de fondos propios para sostener los trabajos hasta recibir las transferencias.

¿Dónde se invertirán?

La segunda etapa apunta a intervenciones de mayor envergadura, entre ellas sectores de la Ruta 151, la rotonda de Choele Choel y los trabajos pendientes en Puente 83. Son puntos estratégicos de una red vial que soporta un intenso movimiento de camiones, vehículos particulares y transporte vinculado con la actividad productiva.

En términos políticos, Weretilneck logró que los corredores pasaran a la órbita provincial, después destrabó sectores que impedían avanzar con las intervenciones y ahora consiguió el financiamiento internacional. También hay una particularidad: Nación terminó otorgando la garantía de un crédito que permitirá financiar obras sobre rutas nacionales cuya administración cedió a Río Negro.