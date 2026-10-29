El Gobierno de Río Negro consiguió destrabar uno de los principales obstáculos para completar las obras de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle. Alberto Weretilneck firmó con Nación las actas de toma de posesión parcial de 337,62 kilómetros de las rutas 22 y 151, un acuerdo que permitirá a la Provincia intervenir en sectores deteriorados y avanzar con trabajos que quedaron inconclusos. El punto clave es la liberación del contrato de la UTE integrada por CPC y CN Sapag.

La firma se concretó en la sede de Vialidad Nacional, con la participación de funcionarios provinciales y autoridades del organismo nacional. No se trata solamente de un traspaso administrativo: la decisión despeja una traba contractual que condicionaba la posibilidad de intervenir en uno de los sectores más complicados de la Ruta 22, entre Cipolletti y Fernández Oro.

El foco está puesto en el Puente 83, un tramo que se convirtió en un dolor de cabeza para miles de automovilistas y transportistas que circulan a diario por el Alto Valle. Según los datos de Vialidad Nacional correspondientes a 2025, por ese sector pasan unos 17.000 vehículos por día y cerca del 40% es tránsito pesado. La obra presenta un avance cercano al 80%, pero todavía quedan trabajos fundamentales para completar.

En los 2,3 kilómetros donde se concentran las mayores dificultades, el puente tiene alrededor de 300 metros sin terminar y otros 400 metros de los carriles centrales permanecen inconclusos. La liberación del contrato permitirá que Río Negro avance sobre esas tareas pendientes, aunque el acuerdo no significa que las obras estén terminadas ni que exista una fecha confirmada para su finalización.

El traspaso comprende seis sectores de las rutas nacionales 22 y 151. En la Ruta 22 incluye los tramos entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel, entre Choele Choel y Chichinales, y dos sectores del Alto Valle: el acceso a Fernández Oro hasta el Parque Industrial de Cipolletti y la zona de calle Salto hasta el puente que conecta con Neuquén. En la Ruta 151 abarca el acceso entre la Ruta 22 y el Tercer Puente, además de un tramo entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa.

El acuerdo involucra al gobernador, al ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y al titular de Vialidad Provincial, Raúl Grün. Por Nación participaron el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, y la gerenta de Asuntos Jurídicos, María Elena Rivero. La Provincia podrá avanzar con tareas de mantenimiento y recuperación vial dentro de los alcances establecidos en las actas.