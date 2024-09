Astrología: Una semana que sienta la bases de lo que viene en el año

Por @lachicadelosastros

@sorormystique

Abre este mes de septiembre, una gran luna nueva en Virgo, y si bien Mercurio ya arranca directo y prende la luz verde para la accion, los titanes Plutón y Urano comienzan su periodo de retrogradación. Sera un mes de exfoliación vital de ir a fondo con todo lo que teníamos en veremos, o pendiente, un mes para organizar la vida y cerrar capítulos.

De dónde venimos

Venimos de pasar agosto, un mes catalizador, de gran transformación. El que diga que Agosto no estuvo pesado, denso o incomodo, miente. Con semejante cielo agosto fue un mes en el que nos cayeron muchas fichas, Marte y Júpiter en tensión con Saturno, Mercurio Rx poniendo desafíos en las comunicaciones y en la manifestación de las cosas. Venus y Neptuno agregaron la frutillita del postre y cayeron algunas caretas, mascaras y velos que nos trajeron tensión en las relaciones. Septiembre parece dar respiro pero veamos de que se trata

Hacia dónde vamos

A penas comienza Septiembre tenemos un evento astral muy importante; Plutón se pone retrogrado y entra por ultima vez en nuestras vidas, al signo de Capricornio, donde estuvo durante 14 años desde el 2009. Ya no volveremos a ser testigos de esta configuración, porque volverá a capricornio en 284 años. Por lo tanto, Plutón Rx nos trae información del pasado que nos ayuda a cerrar un capitulo importante de nuestras vidas y que empezó en el 2009. Y esto se trata de un final de finales. Como se siente? como un gran duelo. Nos estamos divorciando del viejo mundo y con el de valores, paradigmas, formas de hacer las cosas, de sentir, maneras de estar en el mundo que nos daban seguridad pero que ya se sienten rancios y agotados y no acompañan el proceso de cambio que estamos transitando como humanidad y que seguramente cada uno esta sintiendo en algún aspecto de su vida muy fuertemente. Si bien el efecto de Plutón se siente en lo colectivo mas potente, en los procesos personales es de demolición de aquellas estructuras psíquicas, fundamentos de vida que nos daban cierta sensación de seguridad. Esta semana con Plutón reingresando a Capri seguro se nos devuelven esos asuntos que todavía representan perlitas en el camino y que quizás aun nos resistimos a enfrentar por miedo a "perder".

Recordemos que Plutón estuvo en su apogeo en el signo de Capricornio en el 2020, año en el que se desplomo una forma de vivir. Plutón deja al desnudo los miedos, los engaños, todo lo que negamos y que no queremos asumir, lo que tiramos debajo de la alfombra. Entonces esta semana Plutón prepara la exfoliación para lo que viene, pero esta vez de una manera radical por que ya no volverá a capricornio. Hay algo en nuestras vidas que estamos listos para dejar partir de manera permanente. Plutón deja claro que nada es para siempre, y que el poder lo tienes tu. El valor no esta afuera ni en ídolos ni en dioses, el destino es consecuencia de los actos, de lo que decidas y hagas por el.

Al otro día el Lunes 2 de septiembre se da la luna nueva en Virgo, que en sintonía con Plutón es una luna practica, ejecutiva y viene a ordenar los tantos. Es una luna nueva de comienzos y de manifestaciones pero si tenemos las tareas hechas. Esta luna nos ayudara a planificar, y hacer limpieza abriendo espacios a nuevas manera, a lo nuevo. Pero como se da en oposición a Saturno en piscis, esto puede sentirse con urgencia, como que no hay tiempo que perder. Saturno no da tregua y nos da una cachetada de realidad, nos aterriza y nos muestra que hay que accionar y dejar de fantasear.

En el amor

Venus transita por libra junto a Lilith y al nodo sur y tocan a esta luna y juntas nos muestran ahí donde por querer agradar, gustar, o complacer a otros o a mandatos de conveniencia impuestos, se callan sueños, deseos y cosas que acumuladas pueden salir a la luz de la mano de Lilith. Esto puede traer información que estaba oculta, o tabú generando conflictos sobre todo en materia de vínculos. Momento de conversaciones incomodas, de eso que se calla por buena educación o por que no se quiere enfrentar por miedos a ser rechazado. Esta configuración trae un gran revuelo con relaciones en general, pero en particular que no se dieron, con infidelidades, con relaciones prohibidas, con lo que es mal visto socialmente o no se hace por no quedar mal. Sera por ello una semana incomoda en las relaciones, de demandas y reclamos, de querer poner limites y de expresar lo que lleva callado mucho tiempo. Lilith va a cuestionarte ahí donde te postergaste en tus deseos mas íntimos por satisfacer a otros, o por creer en valores y mandatos que hoy ya están caducos. Hay situaciones que ya no se soportan mas, estados, roles o lugares emocionales que Lilith empuja a cambiar.

El 4 de septiembre Marte entra en cáncer y potencia todo lo anterior, pone el foco de la accion, se cuadra con los nodos lunares en Aries- Libra y nos empuja a ver temas de convivencia, a tomar decisiones sobre como y con quien vivir. Sobre elecciones y decisiones que implican a otros. Temas de hogar y familia se ponen en el tapete.

¿En donde estas esperando el momento "indicado" para hacer algo que te debes y debes? En donde estas estirando el tiempo, y no decidís porque implica soltar una situación?. Marte en cáncer va a mostrar donde estas resistiendo y poniéndote a la defensiva por miedo a actuar.

En resumen el desafío de esta semana será comprender que para generar cambios, para cambiar de realidad es fundamental no hacer lo mismo, no tropezar con las mismas piedras psíquicas, con las mismas acciones que nos boicotean, sobre todo en nuestras relaciones. Es una semana que empuja a tomar decisiones. Hay un modo de hacer las cosas que ya no se aguanta mas.

No se puede esperar peras de un olmo. Si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo.



En lo social

En lo social Urano comienza a retrogradar y puede traer imprevistos, eventos sorpresivos que llevaran a lo colectivo a reaccionar fuertemente y sobre todo cerca del 04 de septiembre ya que Marte cambia de signo y la cuestión se pone mas vehemente y temeraria, mas a la defensiva. Con Marte en cáncer defendemos lo que es nuestro.

con venus y Lilith seguiremos siendo testigos de información y trapitos que salen al sol en relaciones de figuras publicas. Escándalos y conflictos en materia de alianzas políticas. Hay información que sale a la luz y reorganiza el tablero. Con Plutón retrogrado veremos caer a figuras de poder, veremos como ciertas practicas, valores culturales van perdiendo fuerza y comienza un proceso en lo social de divorcio con el viejo mundo, con ese paradigma que hasta ahora nos daba seguridad. El cielo astral de Septiembre comenzara a despertar una gran revolución. En lo colectivo será decisivo caer en la cuenta que ya no se pueden sostener viejos modelos de poder.

Los vientos traerán aires de cambio.

Recuerden que no hay otro mundo, hay otras maneras de vivir en el y esta semana estaremos sintiéndolo con mucha potencia. Estrellas para todos