Marcelo Colombero, destacado camarógrafo y productor técnico con una amplia trayectoria en la televisión de Córdoba, falleció este sábado, generando profundo pesar en el ámbito periodístico y audiovisual local.

Residente de Villa Carlos Paz e hijo del reconocido periodista José Luis Colombero, Marcelo fue considerado uno de los integrantes históricos del programa Lagarto Show, donde su profesionalismo y compromiso fueron valorados durante años.

Su carrera se extendió a lo largo de numerosos proyectos tanto en Córdoba como en otras regiones del país, siempre desempeñándose en áreas técnicas vinculadas a la producción audiovisual. Su labor en el equipo técnico de El Doce TV lo consolidó como una figura fundamental detrás de cámaras.

Sus compañeros y colegas destacaron su trato cercano y su humor ocurrente, reconociéndolo como un "ser muy especial" que aportó no solo profesionalismo sino también calidez humana en cada jornada de trabajo.

Marcelo Colombero era padre y abuelo, y mantenía un estrecho vínculo con la comunidad de Villa Carlos Paz, donde era ampliamente conocido y apreciado.

El fallecimiento fue inesperado, ya que fuentes cercanas informaron que no presentaba enfermedades previas ni problemas de salud, lo que aumentó el impacto entre familiares y amigos. Hasta el momento, no se ha divulgado públicamente la causa del deceso.

Los restos de Colombero son velados en la Casa Minoli, ubicada en avenida Rafael Núñez 3849, donde familiares, amigos y colegas comenzaron a despedirlo desde las 18 horas de este sábado.