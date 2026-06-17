El 17 de junio es una fecha que alberga hechos trascendentales tanto en la historia argentina como en la mundial. Entre ellos, destaca la muerte de Martín Miguel de Güemes en 1821, un líder fundamental en la guerra por la independencia argentina.

Martín Miguel de Güemes falleció a los 36 años, diez días después de resultar herido en combate. Fue gobernador de Salta desde mayo de 1815 hasta abril de 1821 y comandó a los gauchos conocidos como los “Infernales”, quienes llevaron adelante una efectiva guerra de guerrillas para frenar las tropas realistas españolas en el norte del país. Güemes es reconocido como el único general argentino que murió en combate durante la lucha por la independencia.

Efemérides del 17 de junio: hechos históricos que marcaron Argentina y el mundo

En 1882 nació en Oranienbaum, actual Lomonosov, el compositor ruso Igor Stravinsky, uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Sus ballets como El Pájaro de Fuego y Petrushka lo catapultaron a la fama, mientras que su obra La Consagración de la Primavera (1913) generó un escándalo por su innovador estilo y es considerada una pieza fundamental de la música moderna. Stravinsky falleció en 1971, dejando un legado imborrable.

El 17 de junio de 1915 vio el nacimiento de José Boris Spivacow, figura clave en la edición de libros en Argentina. Fue el primer gerente general de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) en 1958, sello que bajo su liderazgo alcanzó relevancia en Latinoamérica. Posteriormente fundó el Centro Editor de América Latina (CEAL), importante sello de divulgación. Durante la dictadura, sufrió el decomiso de su depósito y la quema de miles de ejemplares. En su honor, esta fecha se conmemora como el Día del Editor en Argentina.

En el ámbito cultural internacional, en 1936 nació el director de cine inglés Ken Loach, reconocido por su cine político. Ganó dos Palmas de Oro en Cannes por El viento que acaricia el prado y Yo, Daniel Blake. Entre sus obras destacadas se encuentran Tierra y Libertad, Mi nombre es Joe y Pan y rosas.

En el deporte, el 17 de junio de 1962 Brasil se consagró bicampeón mundial tras vencer a Checoslovaquia 3 a 1 en la final del Mundial de Chile. Esta fue la última vez que una selección logró ganar dos mundiales consecutivos. Garrincha fue la figura del torneo, mientras que Pelé debió retirarse lesionado en la primera fase.

Efemérides del 17 de junio: hechos históricos que marcaron Argentina y el mundo

Un hecho que sacudió la política estadounidense ocurrió en 1972 cuando cinco hombres fueron detenidos mientras instalaban micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate, en Washington. Esta acción desencadenó el escándalo Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. La investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, basada en una fuente conocida como “Garganta Profunda”, fue clave para develar la red de espionaje ilegal desde la Casa Blanca.

El 17 de junio de 1976, el poeta argentino Francisco “Paco” Urondo fue asesinado junto a su pareja Alicia Raboy por un grupo de tareas de la dictadura en Mendoza. Militante de Montoneros, Urondo fue una figura destacada de la poesía argentina y autor de importantes obras literarias. Tras el operativo, su hija de once meses fue retirada y posteriormente recuperada por su abuela materna. Los responsables del crimen fueron condenados en 2011.

En años más recientes, el 17 de junio de 1992 falleció en México el cantante de boleros Daniel Riolobos, reconocido por su voz y trayectoria a nivel continental. En 1998, el actor Gianni Lunadei se suicidó a los 60 años, dejando una huella en teatro, cine y televisión argentina.

En 2009 murió Fernando Peña, revolucionario de la radio argentina, conocido por sus personajes y su estilo irreverente. Originario de Montevideo, Peña alcanzó gran popularidad con el ciclo El Parquímetro. Más recientemente, en 2022 falleció el actor francés Jean-Louis Trintignant, destacado por películas emblemáticas como Un hombre y una mujer y Amour.

Finalmente, el 17 de junio también es reconocido como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, una fecha instituida por la ONU para concientizar sobre la importancia de proteger los recursos naturales y combatir la degradación ambiental.